Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Zofia Zborowska miała Tindera i minęła się z Wroną! „Założyłam dla beki"

Andrzej Wrona od prawie trzech lat jest mężem Zofii Zborowskiej. W zeszłym roku para powitała na świecie pierwsze dziecko - córeczkę Nadzieję. Zarówno siatkarz, jak i jego żona są bardzo aktywni na Instagramie. Z okazji Dnia Kobiet sportowiec opublikował na swoim profilu życzenia w formie wierszyka. Nawiązał w nim do obecnej sytuacji politycznej.

Kuba Wojewódzki często miał zajęte serce. Z kim był związany król TVN-u?

Z okazji Dnia Kobiet Andrzej Wrona napisał wymowny wiersz

Andrzej Wrona postanowił uczcić Dzień Kobiet. Z tej okazji opublikował na Instagramie wierszyk, który nawiązuje do sytuacji panującej obecnie w Ukrainie.

Na górze róże, w szklance dżin z Bombaju, życzę wam, żeby żadna z was nigdy nie musiała uciekać ze swojego kraju - napisał siatkarz.

Konferencja TVN7. Socha zachwyciła, ale to inna aktorka zaszalała ze stylizacją

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli pełni uznania dla twórczości sportowca. Wyrażali także wyrazy wsparcia dla ukraińskich obywateli.

Brawo. Chociaż nie chciałabym nigdy musieć dostawać takich życzeń.

Piękne życzenia! Tego sobie życzę również w tym szczególnym dniu.

To jest kwintesencja najszczerszych życzeń - komentowały fanki.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska - historia miłości

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska poznali się w 2018 roku na branżowej imprezie. Po latach aktorka przyznała, iż od razu poczuła, że sportowiec to "ten jedyny". Jako para zadebiutowali publicznie na Gali Mistrzów Sportu w styczniu 2019 roku. Ślub zakochanych odbył się w sierpniu tego samego roku. Zborowska i Wrona do dziś tworzą zgrane małżeństwo, a w lipcu ubiegłego roku powitali na świecie pierwszą wspólną pociechę - córeczkę Nadzieję.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Facebook

Fundacja PCPM - pomoc dla Ukrainy

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc