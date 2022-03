Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Ponad dwa tygodnie temu Joanna Opozda urodziła pierwsze dziecko. Aktorka i Antoni Królikowski doczekali się syna, któremu dali na imię Vincent. Jednak ich szczęście nie trwało długo. Narodziny pierworodnego przyćmił skandal z udziałem aktora. W mediach zawrzało, gdy okazało się, że Królikowski miał ponoć zdradzić żonę z sąsiadką. Para nie zdementowała tych doniesień, a aktor od tego czasu musi mierzyć się z hejtem. Joanna wycofała się z mediów i całą uwagę poświęca synkowi, co jest zrozumiałe. Na InstaStory opublikowała najnowsze zdjęcie z Vincentem. Zdobyła się nawet na szczery uśmiech.

Uśmiechnięta Joanna Opozda opublikowała nowe zdjęcie z synem: Jesteś dla mnie oczkiem w głowie

Joanna Opozda na InstaStories opublikowała urocze zdjęcie, na którym leży wpatrując się w Vincenta. Od razu w oczy rzuca się uśmiech aktorki, która w ostatnim czasie nie miała za dużo powodów do radości. Szczęśliwy czas, jakim jest witanie dziecka na świecie, okazał się dla Joanny wyczerpujący psychicznie, a wszystko za sprawę medialnych doniesień na temat niewierności męża.

Aktorka jak do tej pory nie zdecydowała się na to, by pokazać wizerunek syna. Również i tym razem postanowiła go nie ujawniać, a twarz chłopca zasłoniła emotikoną serca. Z fotografii wręcz bije uczucie ciepła i matczynej miłości, co widać po zachwyconym wzroku aktorki. Zdjęcie opatrzyła chwytającym za serce opisem:

Jesteś dla mnie oczkiem w głowie. Moim słońcem. Moim darem z gwiazd, darem z gwiazd - czytamy.

Joanna skorzystała z okazji i złożyła wszystkim kobietom życzenia z okazji ich święta. Aktorka podziękowała również za ogrom wsparcia, które otrzymuje od fanów.

Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, które od was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam - napisała aktorka.

