Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Socha wspomina imprezę u Przetakiewicz. Stała za barem

W związku z prezentacją wiosennej ramówki stacja TVN7 zorganizowała spotkanie prasowe. Pojawili się na nim aktorzy, prezenterzy oraz celebryci występujący w programach i serialach emitowanych na antenie TVN7. Gwiazdy nie zapomniały o gestach wsparcia dla Ukrainy. Większość z nich uzupełniła swoje stylizacje o przypinkę w barwach ukraińskiej flagi.

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Małgorzata Socha

Aktorka postawiła na klasyczną elegancję. Gwiazda założyła ciemnobrązowy garnitur z oversizeową marynarką. Stylizację ożywiły satynowe, niebieskie szpilki. Całość idealnie uzupełniała torebka w kolorze karmelowym.

Małgorzata Socha KAPiF.pl / KAPiF.pl

Julia Kamińska

Gwiazda "BrzydUli" również zaprezentowała się w brązowej, oversizeowej marynarce. Aktorka zdecydowała się na dodatki w tym samym kolorze - dużą kopertówkę i sandałki na szpilce. Klimatu lat 70. nadawały stylizacji rozszerzane, ciemne spodnie.

Julia Kamińska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Holland wystąpił w "Euforii"! Fani wyłapali sceny, w których się pojawił

Filip Bobek

Aktor wybrał na tę okazję bardzo klasyczną stylizację. Serialowy Marek Dobrzański postawił na czerń. Filip Bobek miał na sobie czarną marynarkę w drobne, jasne kropki. Strój uzupełniały czarne, eleganckie spodnie oraz t-shirt w tym samym kolorze. Aktor założył też lakierowane mokasyny ze złotymi elementami.

Filip Bobek KAPiF.pl / KAPiF.pl

Adriana Kalska

Była partnerka Mikołaja Roznerskiego założyła na konferencję prasową TVN7 czarną marynarkę i jasne jeansy. Elementami, które ożywiły stylizację były: kolorowa koszulka z podobizną Jimiego Hendrixa oraz czerwone szpilki.

Adriana Kalska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Natalia Majos

Uczestniczka "Hotelu Paradise 4" wyraźnie poczuła już wiosnę. Na konferencję założyła jasny top odsłaniający brzuch oraz spodnie w cukierkowym odcieniu różu. Całość uzupełniły klasyczne, beżowe szpilki.

Natalia Majos KAPiF.pl / KAPiF.pl

Barbara Garstka

Stylizacja gwiazdy "Papierów na szczęście" zdecydowanie najbardziej się wyróżniała. Aktorka wybrała na tę okazję srebrną marynarkę, którą połączyła z krótką, koszulową sukienką. Uwagę zwracały też odważne dodatki: torebka w odcieniu kanarkowej żółci oraz metaliczne, zielone szpilki.

Barbara Garstka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Czyja stylizacja podobała Wam się najbardziej?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Facebook

Fundacja PCPM - pomoc dla Ukrainy

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc