Bartek Wrona w latach 90. był bożyszczem nastolatek. Dołączył do zespołu Just 5 mając niespełna 16 lat i mianowano go na lidera. Zespół cieszył się ogromną popularnością, a ich hit "Kolorowe sny" nie schodził z list przebojów. Boysband zagrał około 500 koncertów w tym jeden, gdzie supportował ich sam Justin Timberlake. Grupa niespodziewanie rozpadła się w 2002 roku, jednak Wrona nie przerwał kariery wokalnej. Po 20 latach wokalista postanowił o sobie przypomnieć. Pojawił się na kanapie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział, jak zmieniło się jego życie. Jedna rzecz pozostała niezmienna. W jego życiu w dalszym ciągu obecna jest muzyka.

Bartek Wrona zaczynał karierę w wieku 16 lat. Czym się teraz zajmuje?

Bartek Wrona jest bardzo aktywny na Instagramie. Na swoim profilu pokazuje fragmenty z życia prywatnego, jednak nie cieszy się taką popularnością, jak przed laty. Minęły dwie dekady, od kiedy rozpadła się formacja Just 5. Wrona niedawno świętował 40 urodziny. Z tej okazji wydał płytę i w ramach promocji pojawił się w programie "Dzień dobry TVN". Jak sam przyznał, teraz jest w życiowej formie. Wrócił wspomnieniami do czasów, gdy dopiero stawiał pierwsze kroki w show-biznesie. Wówczas miał 16 lat i inne plany na życie, jednak dostał szansę na zrobienie kariery:

Życiowa forma. Życie zaczyna się po 40., więc trzeba być przygotowanym na tę drugą czterdziestkę. (...) Miałem już załatwione praktyki w hotelu, miałem iść do szkoły gastronomicznej, ale los potoczył się inaczej. Dostałem się do zespołu. Oczywiście nie żałuję, bo to wspaniała przygoda. Śmieję się, że nie ma mnie tak dużo w mediach jak wtedy, ale cały czas od 25 lat nagrywam, koncertuję i to jest coś wspaniałego - przyznał muzyk na kanapie "Dzień dobry TVN".

Wrona po rozpadzie Just 5 rozpoczął solową karierę. Po kilku latach próbował wrócić na muzyczny szczyt, jednak bez większych rezultatów. Wokalista ożenił się i razem z żoną doczekał dwóch córek - Amelia jest prawie pełnoletnia, a młodsza córka Dalia Wiktoria ma 13 lat. W rozmowie z Agnieszką Woźniak-Starak i Ewą Drzyzgą wyjawił, że jego mama przez lata pieczołowicie dokumentowała osiągnięcia zespołu i sławnego syna, zbierając wszystkie wycinki z gazet. Gdy po latach wokalista pokazał je córkom, te nie mogły uwierzyć, że był aż tak popularny. Nie omieszkały wytknąć ojcu wieku:

Moja mama robiła klasery i tam są wszystkie wycinki z gazet. Jak pokazałem je córkom, to mówiły: "Jezu, tata, jaki ty młody byłeś, a teraz masz już 40 lat" - wspominał ze śmiechem.

Pamiętacie zespół Just 5? Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.

