Maciej Stuhr zaszalał! Ogolił głowę i zapuścił zacną brodę. Trudno go rozpoznać

Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr komentuje zachowanie posłanki Lichockiej

Maciej Stuhr jest ostatnio bardzo zajęty. Aktor i jego żona, Katarzyna Błażejewska-Stuhr, czynnie angażują się w pomoc uchodźcom. Niedawno zaprosili do swojego domu kolejną rodzinę. Artysta nie ukrywa też swojej dumy z postawy rodaków. Niedawno za pośrednictwem Facebooka dziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. W natłoku obowiązków Maciej Stuhr znalazł jednak czas na metamorfozę. Jego nowy wizerunek zaskakuje.

Uczestnicy "Big Brothera" i "Baru", którzy odeszli w dziwnych okolicznościach

Maciej Stuhr zmienił wizerunek. Zgolił włosy i zapuścił brodę

Ostatnio na InstaStories aktora oraz na profilu jego żony pojawiły się zdjęcia, na których widzimy Macieja Stuhra w zupełnie innym wydaniu. Metamorfoza jest naprawdę spektakularna. Artysta ogolił głowę i zapuścił bujną brodę. Możliwe, że nowy wizerunek aktora jest wynikiem przygotowań do kolejnej roli. Zobaczcie, jak teraz wygląda Maciej Stuhr.

Maciej Stuhr Instagram/ kach_blazejewska_dietetyk

Kunis wraca wspomnieniami do trudnych chwil. Jej rodzina uciekła z Ukrainy

Maciej Stuhr - pomoc uchodźcom

Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr są znani z tego, że nie pozostają obojętni na krzywdę bliźnich. Kilka miesięcy temu czynnie angażowali się w pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią. Kiedy więc wybuchła wojna w Ukrainie, aktor i jego żona znów pokazali wielkie serca. Para przyjęła pod swój dach afgańską rodzinę, która od 20 lat mieszkała w Ukrainie. Przybysze są wyznawcami islamu, przez co trudniej było im znaleźć schronienie. Stuhrowie zapewniają jednak, że różnice religijne i kulturowe nie są dla nich żadnym problemem. Wcześniej małżeństwo gościło już uchodźców z Syrii i Czeczenii.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Facebook

Fundacja PCPM - pomoc dla Ukrainy

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc