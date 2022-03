Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Agnieszka Kaczorowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 400 tys. internautów. Gwiazda chętnie korzysta z możliwości reklamowania różnych produktów, za co oczywiście pobiera wynagrodzenie. Na jej profilu regularnie pojawiają się posty sponsorowane, które aktorka oznacza jako współpracę. Mąż gwiazdy, Maciej Pela, bardzo wspiera ją w mediach. Pokazał to przy okazji publikacji nowego posta, w którym aktorka reklamowała kawę. Odgryzł się internautce, która poruszyła temat ich zarobków.

Maciej Pela zaciekle broni żony w komentarzach. Ostro odpowiedział internautce

Agnieszka Kaczorowska poczuła już wiosenną aurę i postanowił zadbać o ogródek. Jak sama przyznała, w kontekście wojny w Ukrainie, nie można zapomnieć o sobie. Opublikowała nowe zdjęcie, na którym pozuje w otoczeniu akcesoriów do uprawy roślin. W opisie przyznała, że zmotywował ją do tego producent kawy.

Wielu mądrych ludzi mówi o tym, aby pamiętać o "normalności" dla swojego zdrowia, dla spokoju ducha. W ramach odskoczni dziś zajęłam się tym, co chciałam zrobić już od dwóch lat, od kiedy mieszkamy w naszym domu. Sadzonki na wiosnę - ekscytowała się celebrytka.

Przy okazji gwiazda poinformowała, że marka na rzecz pomocy dla Ukrainy przekazała znaczącą sumę:

Marka przekazała na pomoc Ukrainie 250 000 euro, wspierając tymi środkami działania Czerwonego Krzyża. A na prośbę o podesłanie kawy czy ręczników, żeby wesprzeć akcje, gdzie udzielamy się z Maćkiem bezpośrednio, dostałam po prostu kolejną przesyłkę - podkreśliła Kaczorowska.

W komentarzach oprócz pozytywnych słów pojawiły się i mniej przychylne opinie od internautów, którzy nie omieszkali wytknąć aktorce, że jej Instagram zamienił się w słup reklamowy. Sama zainteresowana pozostawiła je bez komentarza, ale głos zabrał jej mąż. Maciej Pela odgryzł się internautce i podkreślił, że ich budżet domowy ma się świetnie.

Reklama dźwignią handlu.

Trzeba powoli wracać do reklamowania, bo kasy zabraknie.

O naszą kasę się nie martw. Doskonale sobie z nią radzimy - odpowiedział Maciej Pela.

Swego czasu gwiazda wyznała w śniadaniówce, że razem z mężem mają jedno konto i ubolewała, że z tego powodu czasami trudniej jest sprawiać sobie niespodzianki.

Maciej Pela zaciekle broni żony w komentarzach. Ostro odpowiedział internautce Fot. Instagram/ agakaczor

