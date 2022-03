Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Naczelna skandalistka Kim Kardashian przyzwyczaiła nas już do szokujących nieraz stylizacji, które nie mają za wiele wspólnego ani z wygodą, ani utartymi trendami. Mieliśmy okazję widzieć ją już w kostiumach z lateksu lub z całkowicie zasłoniętą twarzą jak podczas gali MET 2022.

Met Gala 2021. Kim Kardashian na czerwonym dywanie zasłoniła twarz w czarnym zestawie

Po raz kolejny postanowiła zaskoczyć kontrowersyjnym wyglądem podczas trwającego właśnie Tygodnia Mody. Celebrytka pojawiła się na pokazie ulubionego domu mody Balenciaga ubrana jedynie.... w taśmę klejącą!

Kim Kardashian szokuje strojem podczas Tygodnia Mody. Ubrała się jedynie w taśmę!

Balenciaga to bez wątpienia ulubiona marka modowa Kim Kardashian, której gwiazda pozostaje wierna od kilku sezonów. Upust swojej sympatii zdecydowała się dać podczas prezentacji kolekcji jesień i zima 2022/23. Kim zaprezentowała się owinięta od stóp aż po szyję żółtą taśmą przemysłową z nazwą słynnego paryskiego domu mody.

Prowokacyjną stylizację dopełniła dodatkami w postaci słynnej torebki Hourglass, również oklejonej taśmą, oraz czarnymi okularami przeciwsłonecznymi. Według relacji gości obecnych na pokazie, strój Kim wydawał charakterystyczne szeleszczące dźwięki, sama celebrytka miała zaś wyrazić obawę:

Boję się, że rozerwie się, kiedy usiądę

Na zakulisowych relacjach zobaczyć można przygotowania i proces oklejania sportowego stroju Kim taśmą. Dyrektor kreatywny Balenciagi, Gruzin Demna Gvasalia, podczas pokazu podkreślił solidarność z ofiarami wojny w Ukrainie. Wystąpił w koszulce w barwach ukraińskiej flagi, rozpoczął pokaz odczytaniem wiersza poety ukraińskiego pochodzenia, a także sam odwołał się do swoich doświadczeń juchodźczych.

Kim Kardashian ostatecznie rozwiodła się z Kanye Westem

