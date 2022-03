Więcej aktualnych informacji na temat sytuacji w Ukrainie znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Mila Kunis, a właściwe Milena Markovna Kunis urodziła się 1983 roku w Czerniowcach, znajdujących się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Gdy miała zaledwie osiem lat, jej rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Mimio że w ojczyźnie żyło im się dobrze, jej matka i ojciec chcieli zapewnić dzieciom jeszcze lepszą przyszłość. Po latach aktorka wróciła wspomnieniami do tamtych chwil.

Gwiazdy z ukraińskimi korzeniami. Niektóre nazwiska mogą być zaskoczeniem

Zobacz wideo Znane gwiazdy z ukraińskimi korzeniami

Mila Kunis o przeprowadzce do USA: Moi rodzice przeszli przez piekło

W rozmowie z dziennikarzem magazynu "Glamour" aktorka opowiedziała o trudnościach, jakich doświadczyli jej rodzice, gdy przybyli do Stanów Zjednoczonych.

Moi rodzice przeszli przez prawdziwe piekło. Przyjechali do Ameryki jedynie z kilkoma walizkami i siedmioosobową rodziną. W kieszeni mieli zaledwie 250 dolarów - wspomina aktorka.

Mila Kunis zdradziła również, że na początku jej rodzice starali się za wszelką cenę związać koniec z końcem. Ich jedynym marzeniem było zapewnienie dzieciom lepszego życia.

Moi rodzice przez lata pracowali w pełnym wymiarze godzin, a do tego uczęszczali jeszcze na zajęcia w szkole wieczorowej, aby nauczyć się angielskiego […]. Tata łapał się każdego zajęcia: malował domy, jeździł taksówką, dostarczał pizzę. Mama zatrudniła się jako kasjerka - powiedziała Kunis.

Zapytana przez dziennikarza, co czuje do swojej ojczyzny, Mila odpowiedziała wprost:

To, że mieszkałam tam do ósmego roku życia, nie oznacza, że utożsamiam się z Ukrainą.

Aktorka nie pozostała jednak obojętna wobec tragedii, która obecnie rozgrywa się na terenie jej ojczyzny. Kilka dni temu Mila Kunis wygłosiła emocjonalny apel, w którym zapowiedziała wsparcie dla Ukrainy.

Wydarzenia, które miały miejsce w Ukrainie, są druzgocące. We współczesnym świecie nie ma miejsca na tego rodzaju niesprawiedliwy atak na ludzkość - powiedziała.

Dodatkowo ona i Ashton Kutcher przekazali trzy miliony dolarów na pomoc dla uchodźców.

Kilkuletni chłopiec sam przekracza granicę w Medyce. Nagranie łamie serce

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy