Tom Holland to brytyjski aktor, który dużą popularność zdobył dzięki roli Spider-Mana. Holland wcielił się w tę postać w filmach wchodzących w skład Marvel Cinematic Universe. Od 2021 roku aktor jest w nieformalnym związku z aktorką i piosenkarką Zendayą. To właśnie Zendaya jest gwiazdą serialu "Euphoria". W produkcji wcieliła się w rolę Rue Bennett, uzależnionej od narkotyków nastolatki, która przyjaźni się z transseksualną dziewczyną Jules. Serial zdobył świetne recenzje krytyków, a dzięki kreacji Rue Zendaya zdobyła swoją pierwszą statuetkę Emmy w karierze. Jak się okazuje, partner młodej gwiazdy także miał ochotę zagrać w "Euforii". Fani Toma Hollanda wypatrzyli go w jednej ze scen drugiego sezonu serialu.

Holland dołączy do obsady "Euforii"? Fani bardzo na to liczą

Już w 2021 roku, podczas promocji filmu "Spider-Man: Droga bez powrotu", w rozmowie z portalem IMDb Tom Holland przyznał, że chciałby zagrać w hitowym serialu.

Zabiegałem o to już od bardzo dawna i to jeszcze się nie wydarzyło. Jestem tym bardzo zawiedziony. W tym sezonie odwiedziłem plan Euforii trzydzieści razy.

Wszystko wskazuje na to, że odwiedziny na planie "Euforii" opłaciły się aktorowi i mógł pojawić się w jednej ze scen, w ostatnich odcinkach drugiego sezonu serialu. Holland nie otrzymał jednak znaczącej roli. Był po prostu statystą siedzącym na widowni szkolnego teatru.

Zendaya i Tom Holland, ulubieńcy Hollywood. Obserwuje ich cały świat

Epizod wywołał ogromną ekscytację wśród fanów aktora. W sieci pojawiły się screeny z serialu, które mają być dowodem na udział Hollanda w "Euforii".

Screen z TikToka TikTok.com/usernameofhelia

Istnieje też duża szansa, że partner Zendayi dołączy do swojej ukochanej oraz całej obsady i zagra w trzecim sezonie przeboju HBO. Szefostwo stacji już zapowiedziało nakręcenie dalszych odcinków serialu.

