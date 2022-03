Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Paulina Pszech stała się rozpoznawalna w roku 2010, kiedy wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu "Top Model". Jako jedna z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek show, już w trakcie castingów dała się zapamiętać dzięki ostrej wymianie zdań z jury.

"Top Model". Jak obecnie wygląda Paulina Pszech, która wystąpiła w pierwszej edycji?

Podczas zmagań w domu modelek, widzowie mieli okazję obserwować jej coraz to kolejne metamorfozy, dzięki którym całkiem zmieniła swój wygląd. Teraz przypomniała o sobie za sprawą ślubu, z którego zdjęciami pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Doda zdradza, który pierścionek zaręczynowy był najpiękniejszy. Chce mieć drugie imię

Paulina Pszech wzięła ślub! Zdjęciami z ceremonii podzieliła się na Instagramie

Choć pochodząca z Lublina Paulina Pszech nie została zawodową modelką, jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie udało jej się zdobyć ponad 50 tysięcy obserwatorów. Zajmuje się wykonywaniem makijażu permanentnego i jak sama przyznaje, wszystkie poprawki w urodzie wykonuje sobie samodzielnie.

W życiu prywatnym dzieje się u niej jak najlepiej, co potwierdzają zdjęcia z ceremonii ślubnej. Sakramentalne "tak" para powiedziała sobie dwa dni po walentynkach, relację z wesela Paulina zamieściła zaś kilka dni temu na swoim Instagramie. Ze zdjęć wywnioskować możemy, że impreza odbyła się w iście bajkowym stylu. Na fotografiach i krótkich nagraniach możemy zobaczyć imponujący tort, liczne ozdoby, nawiązujące do rzeźb z lodu oraz salę udekorowaną bukietami białych kwiatów.

Sama panna młoda ubrana była w obcisłą, błyszczącą sukienkę syrenę z haftami i koronkami. Na głowie Paulin spoczął zaś diadem, który dopełnił przemyślaną konwencję stylizacji.

Uczestniczki "Top model": Dziewczyny są puste, a producenci... Wideo

