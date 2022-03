Córka Angeliny Jolie chce uciec z domu. Nastolatka ma dość obecnego życia!

Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Rozstanie Brada Pitta i Angeliny Jolie nikomu nie wyszło na dobre. Rozwód, który ciągnął się aż trzy lata, najgorzej odbił się na szóstce ich dzieci. Kilka lat temu Shiloh - jedna z córek oznajmiła, że chciałaby zamieszkać z ojcem, ponieważ ma z nim dużo lepszy kontakt. Dziewczyna odgrażała się, że ucieknie z domu. Dokładniej w takiej samej sytuacji jest teraz jej siostra Vivienne, która najprawdopodobniej aktualnie przeżywa bunt młodzieńczy.

14-letnia córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zagroziła ucieczką z domu

Vivienne w momencie rozstania Angeliny Jolie i Brada Pitta miała zaledwie osiem lat. Dziewczynka jeszcze wtedy nie zdawała sobie do końca sprawy, co dokładnie zaszło w relacji jej rodziców. Aktorka w 2016 roku złożyła pozew rozwodowy i zażądała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci. Jako powód podała agresywne zachowanie męża ponoć uzależnionego od alkoholu i marihuany.

Od tego czasu minęło już kilka lat, a dzieci słynnej pary zdążyły już dorosnąć. Tym samym stały się bardziej samodzielne i świadome zaczęły podejmować decyzje o swoim życiu. Okazuje się, że Vivienne ma dość dzielenia życia na dwie rodziny i chciałaby więcej czasu spędzać ze swoim ojcem. Co więcej, 14-latka miała oznajmić matce, że jeżeli nie uszanuje jej prośby, to ucieknie z domu.

Rzekomo aktorka była bardzo zaskoczona informacją, którą usłyszała od córki. Zszokowało ją to, tym bardziej że Vivienne zawsze uchodziła za najspokojniejszą w gronie swojego rodzeństwa. Angelina martwi się, że rzeczywiście dziewczynka może niespodziewanie uciec z domu. Na szczęście dom Brada Pitta znajduje się niedaleko jej posiadłości, więc nastolatka nie będzie narażona na duże niebezpieczeństwo.

