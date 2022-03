Sylwia Bomba celebruje Dzień Kobiet w sukni w warzywniaku. "Nie próbujcie robić tego w domu"

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Dała się poznać widzom, jako pewna siebie kobieta, która nie boi się wygłaszać kontrowersyjnych tez. W Dniu Kobiet pokazała się w długiej czerwonej sukni w sklepie z warzywami. Internauci są zachwyceni gwiazdą i jej dystansem do siebie.

Sylwia Bomba pozuje w sukni w warzywniaku

Sylwia Bomba ostatnio skrytykowała Antka Królikowskiego. Była oburzona tym, że aktor zostawił swoją żonę tuż po porodzie. W mediach społecznościowych kobieta nie przebierała w słowach.

Tylko jedno słowo dla takiego chłopca: CH** ! Piszę to, mając świadomość, jakiej wagi jest to słowo.

Bez wątpienia gwiazda nie ma problemu z mówieniem tego, co myśli. Teraz okazuje się, że ma też do siebie dystans. 8 marca, w święto kobiet udostępniła zdjęcie na Instagramie, na którym widzimy ją ubraną w długą czerwoną suknię. Tłem dla Sylwii jest...warzywniak. Do postu dołączyła komentarz, w którym składa życzenia wszystkim paniom.

Z okazji Dnia Kobiet robię kolację, więc wybrałam się na zakupy. Kocham być kobietą i uważam, że kobiety to bohaterki. Podziwiam i szanuję kobiety od lat. Najbardziej wielbię kobiety za to, że w życiu łącza wiele ról: od królowej po kucharkę, co obrazuje powyższe zdjęcie. Pamiętajcie panie; jesteście piękne, mądre i warte tego, o czym marzycie. Czego sobie życzymy dzisiaj drogie panie? Ja życzę nam, abyśmy były dla siebie częściej wsparciem.

Gwiazda TTV dodała, że zdjęcie jest rodzajem metafory.

P.S. Powyższe jest metaforą i abstrakcyjną sytuacją. Nie próbujcie robić tego w domu. Chyba, że macie poczucie humoru.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci w zdecydowanej większości są zachwyceni prezencją Sylwii Bomby.

Piękna jesteś, życzę ci wszystkiego najlepszego w dniu kobiet.

Spełnienia marzeń i odwagi w życiu, bo kto jak nie kobiety.

Piękna Bomba. Cudny piękny byłby świat, gdyby tylko takie były bomby.

Cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak tylko przyłączyć się do życzeń z okazji Dnia Kobiet.

