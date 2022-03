Joanna Brodzik powraca na salony i... zalicza wpadkę. Ktoś tu przesadził z kosmetykami

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przed laty Joanna Brodzik była jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Seriale telewizyjne, takie jak: "Kasia i Tomek", "Magda M." i "Dom nad rozlewiskiem" przyniosły jej sławę i uwielbienie telewidzów. W ostatnich latach aktorka udziela się już trochę mniej, ale to nie oznacza, że zrezygnowała ze swojego zawodu. Właśnie odbyła się premiera najnowszej sztuki teatralnej z udziałem Joanny Brodzik. Na scenie partneruje jej tutaj Beata Kawka. Aktorki pojawiły się na oficjalnej premierze sztuki w warszawskim teatrze Scena Relax. Uwagę przykuwał jednak wyjątkowo nietrafiony makijaż Joanny Brodzik.

Brodzik nie ustrzegła się makijażowej wpadki

Wydaje się, że Joanna Brodzik nie trafiła na dobrego makijażystę. Oko aktorki zostało bardzo mocno obciążone czarną kreskę, co zdecydowanie dodało jej lat. Wiele do życzenia pozostawia także ilość nałożonego rozświetlacza - na twarzy Brodzik powstał tzw. "efekt mąki". Wydaje się, że zamysł był taki, żeby było świeżo i młodzieńczo, ale się nie udało. Nieudany makijaż dodatkowo podkreśliła fryzura z lokiem na czole. Miało być rockowo, a wyszło groteskowo. Pojawiły się jednak głosy, że aktorka miała na sobie sceniczny makijaż, w którym pokazała się także na ściance. Może warto było go skorygować przed wejściem na czerwony dywan?

Spektakl "Wstydź się" to komediodramat autorstwa Weroniki Murak. Sztukę wyreżyserowała Julia Mark. Mówi się, że jest to polska odpowiedź na "Opowieści podręcznej". Na premierowym pokazie pojawiło się sporo gwiazd, a wśród nich m.in. Paweł Deląg, Piotr Najsztub, Bartek Jędrzejak, Kinga Zawodnik i Danuta Błażejczyk.

