Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już kolejny dzień. Ukraińscy żołnierze i cywile z ogromnym zaangażowaniem walczą o ojczyzną. Polacy dokładają wszelkich starań, aby pomóc wschodnim sąsiadom, których postawa wzbudziła podziw na całym świecie.

Wiktor Zborowski jest polskim aktorem, który od lat podbija serca fanów na deskach teatru i ekranach. W mediach społecznościowych jego córki i żony pojawiło się nagranie, które przygotował specjalnie dla ukraińskiej telewizji.

Wiktor Zborowski wysyła wsparcie Ukrainie. Piękne słowa

Wiktor Zborowski nagrał niezwykle poruszające nagranie, które zaadresował do Ukraińców. Artysta chciał w ten sposób dodać naszym wschodnim sąsiadom otuchy i wyrazić, jak bardzo ich podziw. Padły też mocne słowa w kierunku Rosjan. Zborowski nie przebierał bowiem w słowach i nazwał ich bandytami.

Wszystko, co chciałbym powiedzieć wydaje mi się małe i nic nieznaczące w obliczu waszego bohaterstwa i w obliczu tragedii waszej ojczyzny zaatakowanej przez bandytów. Życzę wam zwycięstwa, waszym wrogom klęski i dziękuje wam.

Zobacz wideo Wiktor Zborowski w nagraniu dla Ukraińskiej telewizji. Wzruszające słowa

Na tym jednak nie koniec. Wiktor Zborowski docenia zaangażowanie i heroizm Ukraińców. Wie, że w tej chwili walczą o wolność i bezpieczeństwo całej Europy.

Wiem, że walczycie nie tylko za swoją wolność, ale i za naszą. Sława Ukrainie - zakończył wypowiedź.

