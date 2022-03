Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Elżbieta II funkcję królowej pełni już od 70 lat i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie zamierzała przekazać pałeczkę księciu Karolowi. Pojawiające się co jakiś czas plotki o rzekomo pogarszającym się stanie zdrowia brytyjskiej monarchini okazują się nieprawdą, a w ostatnim czasie pokonała także zakażenie koronawirusem. Z racji tego, że niebawem będzie obchodzić 96. urodziny, królowa Elżbieta II musi nieco częściej odpoczywać i słuchać zaleceń lekarzy, jednak mimo to bardzo rzadko zdarza jej się rezygnować z królewskich obowiązków. Jak to robi? Jak wynika z książki Bryana Kozlowskiego, znawcy kultury brytyjskiej, sekretem długowieczności brytyjskiej królowej jest systematyczność.

Królowa Elżbieta II ma prosty sposób na długowieczność

Tajemnicą długiego i zdrowego życia królowej Elżbiety II nie jest nic szokującego ani nawet zaskakującego. To, co jest istotne, to fakt, że monarchini trzyma się ściśle wyznaczonego planu od lat i podobnie jak w królewskim protokole, nie uznaje ustępstw. Z zamieszczonych przez "The New York Post" fragmentów książki Kozlowskiego możemy dowiedzieć się, co znajduje się na liście najważniejszych zasad królowej Elżbiety II. Przede wszystkim jest ogromną fanką aktywności fizycznej - jednak nie bardzo intensywnej. Monarchini regularnie chodzi na długie spacery ze swoimi psami, kocha też jazdę konną.

Królowa Elżbieta II bardzo zwraca uwagę, co ląduje na jej talerzu. Unika przetworzonej żywności, je małe posiłki, a także nie należy do osób, które są ciekawe nowych smaków i trzyma się potraw, które dobrze zna. Sporadycznie pozwala sobie na kilka ciastek do popołudniowej herbaty. Kozlowski nie ukrywa, że brytyjska monarchini nie stroni od alkoholu i wypija nawet kilka mocnych drinków dziennie. W ostatnim czasie, zgodnie z zaleceniami lekarzy, musiała jednak zrezygnować z wieczornego rytuału picia martini.

Sekretem długowieczności jest, zdaniem Kozlowskiego, także dbanie o sprawność umysłu. Ze względu na sprawowaną funkcję, królowa Elżbieta II musi być cały czas na bieżąco z wydarzeniami politycznymi. Monarchini spędza codziennie długie godziny na analizowaniu dokumentów, a do jej ulubionych rozrywek należy podważanie wiedzy ministrów podczas sesji informacyjnych w pałacu Buckingham. Kozlowski uważa również, że na dobrą kondycję wpływa powściąganie emocji i optymistyczne patrzenie na świat.

Królowa Elżbieta II wywodzi się z kultury godności, gdzie każdy jest odpowiedzialny za własne emocje. Praktykuje skupianie się na pozytywach - mówi autor.

Analizując długowieczność brytyjskiej monarchini, nie można jednak zapominać także o dwóch ważnych kwestiach. Przede wszystkim została obdarzona doskonałymi genami - matka królowej Elżbiety II, Elżbieta, królowa matka, dożyła 101. urodzin. Ponadto, jako brytyjska królowa, Elżbieta II ma zapewne dostęp do ogromnego sztabu lekarzy i specjalistów, o jakich zwykli śmiertelnicy mogą jedynie pomarzyć.

