Wsparcie najbliższych osób i akceptacja decyzji o zgłoszeniu się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest dla jego uczestników z pewnością niezwykle ważna. W programie wielokrotnie byliśmy świadkami bardzo chłodnej lub wręcz negatywnej reakcji rodziny na wiadomość, że syn, córka, brat czy siostra pobierają się z nieznajomą osobą przed kamerami. Julia, uczestniczka szóstej edycji show, mogła w programie liczyć na ogromne wsparcie ze strony taty i jego narzeczonej. Jej mama z kolei nie tylko niemal nie występowała przed kamerami, ale też nie była zachwycona udziałem córki w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Podczas instagramowego Q&A jeden z fanów postanowił zapytać uczestniczkę wprost, co kryło się za decyzją jej mamy, aby nie pokazywać się w telewizji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia wyjaśnia nieobecność mamy

Kamery programu zarejestrowały moment, w którym Julia mówiła rodzicom o udziale w programie. Tacie przekazała wiadomość osobiście, natomiast z mamą rozmawiała wyłącznie przez telefon. Ojciec uczestniczki zareagował bardzo pozytywnie i podkreślił, że może na niego liczyć. Mama z kolei nie ukrywała, że nie jest do końca zadowolona z decyzji Julii.

Myślałam, że mając jedyną córeczkę... To będzie kompletnie, zupełnie inaczej wyglądało - powiedziała uczestniczce przez telefon.

Mimo to mama Julii przełamała obawy i pojawiła się na ślubie. Zdecydowała się też raz pokazać przed kamerami, aby złożyć córce życzenia. Z racji tego, że w programie było widać ją jedynie przez moment, co stanowi duży kontrast do taty Julii, u którego uczestniczka przez pewien czas mieszkała, część widzów nie zarejestrował nawet obecności jej mamy. Julia wyjaśniła na Instagramie, że kobieta nie miała ochoty występować w telewizji.

Moja mama nie chciała brać udziału i wypowiadać się do kamer, jednak wyjątek zrobiła na moim ślubie - napisała na InstaStories.

Niewykluczone, że rodzice Julii niebawem będą mieli okazję bawić się na kolejnym, tym razem bardziej prywatnym weselu córki. Chociaż związek z Tomaszem, dobranym przez ekspertów mężem, nie przetrwał, dzięki programowi uczestniczka poznała obecnego partnera. Mężczyzna przeczytał artykuł na jej temat i odezwał się do Julii na Instagramie. Była partnerka Tomka nie ukrywa, że jest obecnie zakochana i bardzo szczęśliwa.

