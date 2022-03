Córka Steve'a Jobsa dołącza do elitarnej agencji modelek. Podobno to jej ojciec chciał przekazać firmę

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Eve Jobs jest najmłodszą córką Steve'a Jobsa. 23-latka studiowała na prestiżowym Uniwersytecie Stanforda. Podobno kiedyś jej ojciec marzył, że dziewczyna przejmie wielką firmę "Apple". Od dłuższego czasu wiadomo jednak, że Eve ma zupełnie inne plany. Jest modelką. Teraz zrobiła duży krok w swojej karierze i dołączyła do prestiżowej agencji "DNA Model Management".

Córka Steve'a Jobsa dołączyła do prestiżowej agencji modelek

Dla Eve ojciec był bardzo ważną postacią, dlatego przeżyła jego śmierć w 2011 roku niezwykle mocno. Wbrew temu, co można byłoby podejrzewać, Steve wychowywał swoje dzieci z dala od gadżetów. W książce "Steve Jobs" Isaacsona Waltera, mogliśmy dowiedzieć się, że twórca "Apple" starał się rozmawiać ze swoimi dziećmi przede wszystkim o literaturze i historii. Może to dlatego, Eve nie czuła nigdy presji, że powinna iść w ślady ojca. Dziewczyna od kilku lat rozwija karierę modelki. W 2020 roku wzięła udział w sesji zdjęciowej dla "Glossier". Pozowała tam obok Sydney Sweeney z serialu "Euphoria". Teraz osiągnęła ogromny sukces, dołączając do agencji "DNA Model Management". 23-latka poinformowała o tym na Instagramie, udostępniając przy tym swoje zdjęcie.

Teraz reprezentuje mnie DNA Models.

Firma reprezentuje wielkie nazwiska świata mody takie, jak Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski i Kaia Gerber. Córka Steve'a Jobsa może być z siebie dumna, trafiła w bardzo dobre ręce. Eve poza modelingiem pasjonuje się końmi. 23-latka ma dwie siostry, Erin oraz przybraną Lisę, a także brata Reeda.

