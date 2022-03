Bądź na bieżąco. Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

W miniony weekend księżniczka Charlotte bawiła się na klasowych urodzinach we włoskiej restauracji. Wielką niespodzianką wieczoru był Książę William, który towarzyszył córce.

Książę William towarzyszył córce podczas klasowych urodzin

Książę Cambridge stara się czynnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci. Kibicuje najstarszemu synowi na trybunach, kiedy ten rozgrywa mecz, a także towarzyszy dzieciom podczas przyjęć urodzinowych. W ostatnią niedzielę pojawił się we włoskiej restauracji w Londynie wraz z sześcioletnią córką. Następca tronu ubrany był w luźny, bordowy sweter i dżinsy. Wyglądał jak każdy inny ojciec wiozący swoją córkę na przyjęcie urodzinowe.

Księże William towarzyszy córce podczas klasowych urodzin Fot. @royalfashionpolice

Jak donosi włoska gazeta "La Stampa" na nagraniu w restauracji widać, jak książę idzie z córką, niosąc duży prezent zawinięty w różowy papier, a następnie wraca po nią kilka godzin później. Ojciec i córka przyjechali pod restauracje jednym z trzech czarnych SUV-ów i towarzyszyli im ochroniarze.

Z doniesień świadków wynika, że właściciel restauracji Teo Catino uścisnął serdecznie dłoń księcia Williama, po czym poprosił go o selfie, ten jednak odmówił.

Księżniczka Charlotte świętowała klasowe urodziny w ulubionej restauracji księżnej Diany

Jak się okazuje miejsce, w którym odbywały się urodziny było jednym z ulubionych księżnej Diany. Właściciel włoskiej restauracji osobiście ją znał.

Po powrocie z zajęć gimnastycznych w pobliskiej siłowni księżna Diana wpadała do mnie, zawsze w towarzystwie swoich ochroniarzy i zamawiała margheritę oraz pizzę z salami. A potem wracała do domu, aby zjeść je z dwójką dzieci - mówił właściciel.

