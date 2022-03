Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Żoną Przemka w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została Martyna Końca, jednak związek, już niemal od momentu wesela, został skazany na porażkę. Uczestniczka eksperymentu nie ukrywała, że dobrany przez ekspertów mąż nie spodobał się jej fizycznie. Szybko też powiedziała Przemkowi, że z jej strony nic z tego nie będzie. Słowa żony ewidentnie zabolały uczestnika, bo już w podróży poślubnej postanowił zrobić przed kamerami prawdziwe show, m.in. spacerując po mieście w stroju jednorożca i pokładając się na plastikowym żółwiu. Po powrocie do Polski próbował z kolei wywołać w Martynie zazdrość, zapraszając na imprezę byłą dziewczynę. Niestety to nie pomogło Przemkowi przekonać do siebie żony i małżeństwo z programu skończyło się rozwodem.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co dziś słychać u Przemka z trzeciej edycji?

Niezależnie od finału eksperymentu lwia część uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wykorzystuje zdobytą w telewizji popularność. Są aktywni w mediach społecznościowych, organizują Q&A, rozmawiają z fanami, a także chętnie zarabiają na kontraktach reklamowych. Przemek nie zdecydował się na życie celebryty, a po udziale w matrymonialnym show skupił się na dawnej pracy. Jak wynika z Instagrama, współpracuje z biurem podróży organizującym kolonie i obozy dla młodzieży m.in. z udziałem raperów, na które jeździ w roli ratownika.

Praca zdaje się pochłaniać Przemka bez reszty. Do tego stopnia, że z jej powodu nie zdecydował się wziąć udziału w odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym byli uczestnicy opowiadali, jak potoczyły się ich dalsze losy. Jak przyznał w rozmowie z Plejadą, nie ma nawet zbyt wiele czasu na życie prywatne.

Musiałbym zarezerwować parę dni na nagrania, a że pracuję codziennie, to jest to dla mnie utrata dochodu (gra niewarta świeczki). Do tego, jako że ciągle pracuję, nie potrafiłbym sztucznie pokazać, jak spędzam wolny czas - tłumaczył nieobecność w odcinku specjalnym.

Przemek co jakiś czas jest aktywny na Instagramie i zdarza mu się udostępniać zdjęcia sugerujące, że znalazł nową partnerkę. Od rozstania z Martyną niczego jednak oficjalnie nie potwierdził.

Wojewódzki zostanie ojcem. Oni też zdecydowali się na późne ojcostwo. Rekord? 73 lata

Ze zdjęć wynika także, że uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamienił piżamę jednorożca na kostium Pikachu. Kultowe przebranie z programu wystawił natomiast na licytację WOŚP w 2022 roku. Zainteresowanie nie było niestety duże.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy