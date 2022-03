Więcej zwierzeń gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Najprościej można powiedzieć, że mastektomia to po prostu operacja usunięcia piersi. Decyzja o niej nigdy nie jest łatwa, ale najczęściej podyktowana wystąpieniem nowotworu. Niektórzy od razu pozbywają się obydwu piersi, nawet jeśli tylko jedna była zagrożona. Wynika to z obawy, że te same przeżycia chorobowe mogą je spotkać za jakiś czas. Na taki ruch zdecydowała się m.in. Angelina Jolie. Wiedziała, że wiele osób w jej rodzinie zmarło na nowotwór, dlatego była w stanie zrobić wszystko, by zmniejszyć ryzyko zachorowania. Po tych doniesieniach kobiety tłumnie ruszyły na badania, co eksperci nazywają tzw. efektem Angeliny. To zresztą najlepiej pokazuje, jaki wpływ na przeciętnego człowieka mają gwiazdy, które właściwie wykorzystują swoje zasięgi.

Angelina Jolie: Poddałam się prewencyjnej podwójnej mastektomii

W rodzinie Angeliny Jolie były przypadki choroby

W maju 2013 roku Angelina Jolie ujawniła w tekście "My Medical Choice", opublikowanym na łamach "New York Times", że przeszła zabieg podwójnej mastektomii. Pomimo tego, że nie wykryto wtedy u niej choroby, aktorka nie chciała ryzykować. Angelina straciła ośmiu członków rodziny właśnie z powodu nowotworów, m.in. matkę Marcheline Bertrand.

Kiedy zdałam sobie sprawę, że ten problem dotyczy także mnie osobiście - postanowiłam działać i maksymalnie zminimalizować ryzyko. Podjęłam decyzję o poddaniu się zabiegowi prewencyjnej podwójnej mastektomii.

Decyzja została podjęta po wykryciu u niej mutacji genu BRCA1, który w jej przypadku dawał prawdopodobieństwo raka w granicach 87 procent.

Angelina Jolie przemawia na konferencji o przemocy wobec kobiet Michael Brochstein/SOPA Images/Shutterstock

Co oznacza ten skrót? BRCA (BReastCAncer) jest mutacją genową, którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Szacuje się, że jest nim spowodowanych ok. 10 procent wszystkich przypadków raka piersi.

Paulina Młynarska bała się, że zachoruje

Paulina Młynarska rok temu poddała się profilaktycznej podwójnej mastektomii. Decydując się na zabieg operacyjny, zredukowała dla siebie ryzyko zachorowania na złośliwy nowotwór piersi o około 90 procent. Wspomniała także o tzw. efekcie Angeliny.

Nigdy nie zapomnę tych mądrali, gulgoczących wtedy o "fanaberiach" gwiazdy. Dziś wiemy, że tzw. efekt Angeliny uratował tysiące kobiet. Na szczęście świat się zmienia. Mastektomia zapobiegawcza jest obecnie, w większości cywilizowanych krajów, normalną i refundowaną procedurą medyczną. W Polsce od 2019 roku.

Paulina Młynarska fot. screen z Facebooka MlynarskaPauli

Młynarska przyznała też smutno, że często kobiety mają badania z tyłu głowy, jednak je odkładają. Gdy już umówią się do lekarza na NFZ i proszą o skierowanie na USG, nie zawsze je otrzymują.

I potem jak już coś się dzieje, to taka kobieta słyszy od lekarza: "Dlaczego się pani wcześniej nie badała?" - dodaje.

Prosi jednak, by doprowadzać sprawę do końca i, mimo przeciwności, poddać się badaniom, nawet kosztem zapłacenia za nie z własnej kieszeni. Tym bardziej, że - według statystyk - co szósta kobieta na jakimś etapie życia stanie przed wyzwaniem związanym z wykryciem u niej raka piersi.

Warto regularnie poddawać się też samobadaniu. O tym, jak to dobrze robić, przeczytasz więcej na zdrowie.gazeta.pl.

Kylie Minogue zaufała intuicji

U Kylie Minogue raka piersi zdiagnozowano w 2005 roku. Podczas jednej z tras koncertowych artystka źle się poczuła, jednak nikt nie podejrzewał, że przyczyną jest nowotwór. Kilka tygodni później Kylie sama wyczuła guzek w piersi i ponownie zgłosiła się do lekarza. Już po czterech dniach przeprowadzono operację.

Minogue twierdzi, że lekarz początkowo zbagatelizował objawy, dlatego radzi kobietom, aby słuchały swojej intuicji. Nawet jeśli początkowo słyszą, że wszystko jest w porządku, warto udać się do innych specjalistów.

Kylie Minogue instagram.com/ kylieminogue

Wyjaśniła też, jak ważne było dla niej wsparcie ówczesnego partnera - Oliviera Martineza. Szczególnie, że zabieg usunięcia piersi często kojarzy się z "utratą części siebie". Na szczęście to przekonanie zanika, a coraz więcej pań - pięknych, odważnych i świadomych - poddaje się mastektomii prewencyjnie, a nie dopiero, gdy zachorują.

Rita Wilson czuła wsparcie

Rita Wilson, żona Toma Hanksa, zdecydowała się poddać operacji po tym, jak zdiagnozowano u niej wczesne stadium raka piersi. W "People" przyznała, że bała się zabiegu, ale i reakcji męża na jej ciało. Niepotrzebnie.

Kto by pomyślał, że możemy stać się sobie jeszcze bliżsi? Byłam zaskoczona i zachwycona opieką, jaką dał mi mój mąż. To był taki normalny i intymny czas - wspominała.

Tom Hanks z żoną, Academy Museum of Motion Pictures Gala Agencja Gazeta

Wilson, tak jak Minogue zaznaczyła, że warto bazować na opiniach kilku lekarzy.

Początkowo byłam źle zdiagnozowana i moja przyjaciółka, która dwukrotnie przeszła przez tę chorobę, powiedziała: "Czy myślałaś, o uzyskaniu dodatkowej opinii?

I to właśnie dzięki tym słowom Wilson zdecydowała się na kolejną wizytę, a diagnoza i późniejsza mastektomia uchroniły jej życie.

Christina Applegate nie mogła pogodzić się z chorobą

Zdecydowanie więcej bólu wybrzmiewa w wypowiedziach Christiny Applegate. Musiała znaleźć w sobie dużo siły, by poradzić sobie ze skutkami zabiegu. Czuła się samotna i miała wrażenie, że - nie tylko fizycznie - "straciła część siebie". Trudno jej było uwierzyć, że zachorowała, mimo że regularnie się badała. Niestety, była obarczona ryzykiem, bo jej mama również cierpiała na nowotwór.

Czułam, że mój świat legł w gruzach. Pierwszy dzień przepłakałam. Nie chciałam z nikim rozmawiać. Dopiero kilkanaście godzin później zadzwoniłam do mamy. (...) Nie dość, że widziałam lekarzy co pół roku, to jeszcze promowałam mammografię wśród kobiet. (...) W końcu lekarz powiedział: "jest pani chora".

Christina Applegate Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

Applegate po operacji przeszła załamanie nerwowe. Dziś jednak decyzję o operacji nazywa "najlepszą w życiu".

Czasami tęsknię za swoimi przepięknymi piersiami - wyznaje Applegate, odnosząc się do swojej roli w komedii "Legenda telewizji", gdzie powiedziała: Czy zamierza pan pozbawić ludzi dostępu do informacji, ponieważ mam piersi? Przepiękne piersi?

W 2017 roku zresztą zdecydowała się, podobnie jak Angelina Jolie, na usunięcie jajników, ponieważ znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

Badania uchroniły Irenę Santor przed operacją

Historia Ireny Santor pokazuje, że badania uratowały jej życie - albo przynajmniej pozwoliły uniknąć usunięcia piersi. Na szczęście guzek został wykryty wcześnie i był na tyle mały, że piosenkarka nie straciła piersi. Santor nie przyjmowała chemioterapii, wystarczyły naświetlania. Piosenkarka była jednak gotowa na operację.

Kiedy dowiedziałam się, że mam raka, to od razu powiedziałam mojej pani doktor - usuwamy pierś.

Santor cieszy się, że dyskusja o mastektomii jest teraz tak powszechna. Wie, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Nawet, jeśli ktoś nie choruje, ale w jego rodzinie występowały przypadku nowotworu, powinien rozważyć decyzję o usunięciu piersi. "To żadna ujma" - podsumowuje.

Irena Santor Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Rak piersi dotyka też mężczyzn

Gwiazd, które poszły pod nóż, jest znacznie więcej. To m.in. Krystyna Kofta, Sharon Osbourne, Kathy Bates, Shirley Temple, Nancy Regan czy Jane Fonda. Warto mieć na uwadze, że rak piersi dotyka, choć znacznie rzadziej, także mężczyzn, co widać na przykładzie aktora Richarda Roundtree. Poddał się podwójnej mastektomii.

Gdy zrobiłem badania i lekarz zadzwonił do mnie z wynikami, myślałem, że kwestionuje moją męskość. Przecież na to umierają kobiety, a nie mężczyźni. Jak mógłbym to mieć? Ale wkrótce dowiedziałem się, że ta choroba nie jest związana z płcią.

Ratunek na raka piersi?

Warto dodać, że Cleveland Clinic w Stanach Zjednoczonych poinformował w październiku zeszłego roku, że rozpoczyna badania nad szczepionką na raka piersi.

Długoterminowym celem badań jest ustalenie, czy ta szczepionka może zapobiegać rakowi piersi jeszcze przed jego wystąpieniem, a zwłaszcza bardziej agresywnym postaciom tej choroby - mówił dr Vincent Tuohy, główny twórca preparatu.

Paulina Młynarska poddała się podwójnej mastektomii. Wykryto u niej zmiany morfologiczne

