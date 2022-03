Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

REKLAMA

Roztańczona siostra aktora Marcina Bosaka, Anna Bosak, popularność zdobyła na parkiecie emitowanego w 2007 roku programu "You Can Dance", gdzie zajęła trzecie miejsce. Sympatia widzów i umiejętności taneczne niedługo potem zaprowadziły ją do innego show, czyli "Tańca z gwiazdami", tym razem w roli trenerki.

Anna Bosak wyszła za mąż! Suknia klasyczna i piękna [ZDJĘCIA]

Dalsza kariera Anny rozwijała się błyskawicznie - występ w programie "Just the Two of Us", role w filmach "Kochaj i tańcz", "Teraz albo nigdy!" i "Tancerze", a w międzyczasie tworzenie choreografii do innych produkcji. Jakiś czas temu zniknęła jednak z show biznesu. Jak dalej potoczyły się jej losy?

Zobacz wideo Roksana Węgiel będzie prowadzącą nowej edycji "You Can Dance"

Co robi obecnie Anna Bosak? Tancerka nie zwalnia tempa!

Anna Bosak w rozmowie dla magazynu "Świat seriali" przyznaje, że choć rozpoznawalność zyskała dzięki "You Can Dance", w rzeczywistości spełniała się jako tancerka o wiele wcześniej, jeszcze jako nastolatka:

Moja popularność medialna zaczęła się od programu "You Can Dance", w którym wystąpiłam, będąc świeżo po maturze, ale zaczęłam pracować jako tancerka dużo, dużo wcześniej. Na swojej drodze wciąż spotykam ludzi, którzy pamiętają czasy, gdy umowy w moim imieniu podpisywał mój tata, bo byłam niepełnoletnia.

Sukienka partnerki Bosaka odsłoniła wszystko. Dobrze, że miała ładną bieliznę

Pomimo niewątpliwych sukcesów w show-biznesie, w pewnym momencie Anna Bosak zdecydowała się zniknąć i skupić na zupełnie innych działaniach. Jako absolwentka psychologii społecznej na SWPS w Warszawie zajęła się prowadzeniem różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu biznesu.

W wolnych chwilach skupia się na rozwijaniu swojej innej pasji, którą jest sport. Prowadzi kanał na Youtube, w którym zachęca do zdrowego życia i ćwiczeń pilates. Starszy brat zaraził ją także miłością do boksu.

Od początku szłam własną drogą. Występowałam w teatrze, w teledyskach, w programach, w filmach, na festiwalach tanecznych, turniejach tańca w Polsce i za granicą, ale od zawsze wiedziałam, że taniec nie wypełni całego mojego życia.

Od kilku sezonów Annę Bosak można oglądać na ekranach telewizorów w roli aspirant sztab. Natalii Mróz w serialu "Policjantki i policjanci".

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy