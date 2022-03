Więcej metamorfoz gwiazd i celebrytów znajdziesz na Gazeta.pl.

Na początku stycznia - po okresie świątecznym, podczas którego każdy z nas pozwala sobie na więcej -waga Agaty Rubik wskazywała na 64,6 kg. Wówczas wytłumaczyła, dlaczego martwi ją ten wynik - dwa lata temu ważyła 59 kg, a trzy - 56. Zdecydowała więc, że zadba o więcej ruchu i ograniczy spożycie węglowodanów.

Agata Rubik robi postępy w odchudzaniu

Agata Rubik z sentymentem wracała do zdjęć z czasów, kiedy "ważyła najmniej", czyli 51 kg. Choć, jak zaznacza, obecnie nie może narzekać na to, jak wygląda, to jednak chce czuć się ze sobą dobrze. Ten stan łączy z mniejszym wynikiem na wadze.

Żebyśmy mieli jasność - podobam się sobie, tylko lepiej się czuję nieco szczuplejsza. Poza tym większość ubrań jest teraz dla mnie za ciasna - wyjaśniła kilka tygodni temu.

Obecnie skrupulatnie relacjonuje na Instagramie postępy w walce o wymarzoną wagę. Pod koniec stycznia waga wskazywała 61,8 kg, ale Agata zapowiedziała, że chce zejść poniżej 60. Początek marca i kolejna weryfikacja. Ile teraz? Już 59,3 kg. Rubik, dosyć zachowawczo przyznała, że jest z siebie dumna. W końcu w ciągu dwóch miesięcy udało jej zrzucić w sumie ponad pięć kg.

Generalnie - spoko. Przez ostatni tydzień nie byłam na ani jednym treningu, choć byłam bardzo "aktywna". Pod koniec tygodnia dopadło mnie osłabienie i katar. W tym tygodniu wracam, na ile to będzie możliwe, do swojej rutyny. Idzie wiosna - podsumowała.

Wiadomo jednak, że nie zawsze spadek wagi był równoznaczny z dobrym samopoczuciem byłej modelki. Wszystko dlatego, że brakowało w jej założeniach zdrowego podejścia. Zajadała stres, naprzemiennie próbując zrzucić dodatkowe kilogramy restrykcyjnymi dietami. Patrząc jednak na obecne wynurzenia widać, że tym razem nie robi nic kosztem zdrowia. Trzymamy kciuki!

