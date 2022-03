Evan Rachel Wood poddała się aborcji. Karygodna reakcja Marilyna Mansona (18+)

Więcej szokujących wypowiedzi gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Gdy w lutym ubiegłego Evan Rachel Wood opowiedziała o koszmarze, jaki przeżyła, będąc w związku z Mansonem, w sprawiedliwym świecie oznaczałoby to dla niego upadek. Tym bardziej, że błyskawicznie do zeznań skrzywdzonej Wood zaczęły dołączać kolejne kobiety. Tak się jednak nie stało. Obecnie przeciwko muzykowi toczą się kolejne postępowania, a on sam pozwał Wood za "składanie fałszywych zeznań". Kobieta nie ustaje jednak w próbie udowodnienia, że jej były partner jest winny. Słowa aktorki szokują.

"Cokolwiek robię, teraz jestem Marilynem Mansonem". Byłe partnerki czekają na sprawiedliwość

Evan Rachel Wood poddała się aborcji. Straszna reakcja Marilyna Mansona

"Phoenix Rising" to tytuł filmu dokumentalnego o życiu Evan Rachel Wood, a także jej toksycznym związku z Marilynem Mansonem. W sieci jest już dostępny fragment dwuodcinkowej produkcji, w której aktorka opowiada o aktach agresji ze strony muzyka. Zwierzyła się, że w 2011 roku poddała się aborcji, bo Manson był przeciwnikiem antykoncepcji, a nie poczuwał się, by zająć się dzieckiem. Była w szoku, gdy chwilę po zabiegu Marilyn zażądał od niej... przygotowania posiłku.

W momencie, w którym wszystko się skończyło, powiedział: zrób mi obiad. Pamiętam, że odpowiedziałam: mam odpoczywać, moje ciało wiele przeszło. Nie obchodziło go to - wspomina.

Ta sytuacja szczególnie na nią wpłynęła. Była w tak złej kondycji psychicznej, że planowała popełnić samobójstwo.

Poszłam do łazienki, wzięłam szklankę, rozbiłam ją na podłodze i po prostu zaczęłam grzebać w nadgarstkach tak mocno, jak tylko mogłam. Kiedy się obudziłam, poczułam się inna. Czuję się tak, jakbym tej nocy zasnęła i już się nie obudziła, a ta nowa wersja mnie wstała i musiała zacząć odbudowywać swoje życie. Zadzwoniłam do mamy i powiedziałam: próbowałam się zabić i muszę natychmiast iść do szpitala.

To właśnie wtedy nastąpił przełomowy moment, gdy Wood zdecydowała się zawalczyć o siebie i odejść od Mansona. To jednak nie było proste, bo była od niego psychicznie uzależniona i podatna na manipulacje. Zwabiał ją do swojego domu pod pretekstem rozmowy, a później przetrzymywał i podawał narkotyki, ciął, raził prądem, gwałcił. Całą relację aktorki będzie można usłyszeć w dokumencie już 15 marca na HBO Max.

Evan Rachel Wood opowiada o koszmarnej relacji z Marilynem Mansonem. Oskarża muzyka

Zobacz też: Była partnerka Marilyn Mansona oskarża go o znęcanie się. "Był moim oprawcą. Zrobił mi pranie mózgu"

