Dzieciństwo Piotra Adamczyka nie było usłane różami. W jego domu się nie przelewało

Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Piotr Adamczyk to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który dał się poznać szerszej publiczności, grając w produkcjach takich jak "Chopin. Pragnienie miłości", "Karol. Człowiek, który został papieżem", czy "Testosteron". Teraz swoimi trudnymi wspomnieniami podzielił się w rozmowie z "Na Żywo".

Zobacz wideo Król polskiej komedii romantycznej jest tylko jeden. Znacie odpowiedź?

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Piotr Adamczyk otworzył się i opowiedział o trudnym dzieciństwie. Zdobył się na odważne wyznanie!

Aktor przez lata święcił triumfy w kinie i teatrze, ale nikt dokładnie nie wiedział, jakie było jego dzieciństwo. Okazuje się, że Adamczyk nie miał łatwo. Już jako młody chłopak musiała zmierzyć się z poważnym problemem w domu. W rozmowie z dziennikarzem "Na Żywo" powiedział:

Kiedyś żyliśmy z mamą od pierwszego do pierwszego. Nawet mój skromny zarobek w teatrze, tych kilka złotych, które przynosiłem za przedstawienie, miał znaczenie w rodzinnym budżecie

Mimo że w domu aktora się nie przelewało, to i tak nigdy nie tracił nadziei i wierzył, że kiedyś będzie lepiej. W końcu miał ku temu bardzo mocne przesłanki - mieszkał z mamą, która byłaby w stanie zrobić dla niego wszystko i była gotowa pomóc mu w każdej sytuacji. Tak jak wtedy, kiedy marzył o autografie Jana Englerta. Jego rodzicielka niemal stanęła na rzęsach, żeby go zdobyć. Aktor w wywiadzie dla tygodnika podkreślił:

Postarała się o spotkanie z Janem Englertem w Teatrze Narodowym. Przyszła z jego biografią i poprosiła o autograf dla mnie. Wie, że jest moim idolem. Sam nigdy nie śmiałabym go prosić o taki wpis. Mama zrobiła to dla mnie.

Taka mama to prawdziwy skarb.

W takiej fryzurze Anna Lewandowska jeszcze się nie pokazywała. Ale zawijasy!

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy