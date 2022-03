W takiej fryzurze Anna Lewandowska jeszcze się nie pokazywała. Ale zawijasy!

Więcej o metamorfozach gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Anna Lewandowska niedawno pożegnała ukochaną babcię. Niemal od razu zakasała rękawy i zaczęła działać na rzecz potrzebujących z Ukrainy. Przygotowała nawet mieszkanie po ukochanej kobiecie i czeka na przybycie uchodźców. Wciąż wrzuca też zdjęcia z kolejnych projektów i sesji. Tłumaczy się: "To było dawno temu zaplanowane".

Anna Lewandowska wrzuciła zdjęcie, na którym prezentuje wymyślną fryzurę. Lśniące włosy są zaczesane do tyłu, a całość tworzy kucyk obwiązany tasiemką. Trenerka patrzy w okno, a jej ostatnie InstaStories wskazują, że przebywa w Paryżu, co zresztą sama potwierdziła na kolejnej relacji. Obecnie trwa tam Tydzień Mody. Już kilka dni temu "Lewa" stawiła się na pokazie marki Off-White u boku męża.

InstaStories Anny Lewandowskiej Instagram

Chyba poczuła się w obowiązku wytłumaczyć, dlaczego stale jest aktywna w mediach społecznościowych, choć prywatnie przeżywa żałobę, poza tym doskonale wie, co dzieje się w Ukrainie.

Jestem w Paryżu. Mam tu sesję, kampanię, zobowiązania zawodowe, które były przygotowane wcześniej. Trudno tak po prostu postować. Wiem jednak, że trzeba wracać do swoich obowiązków - napisała.

InstaStories Anny Lewandowskiej Instagram

