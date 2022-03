Narodziny dziecka Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego przyćmił skandal z udziałem aktora. Ten miał ponoć zdradzić żonę z sąsiadką. Para nie wyjaśniła jednak dotychczas, co się wydarzyło, nie zdecydowali się też na zdementowanie doniesień. Wręcz przeciwnie, smutny wpis Opozdy z Vincentem jedynie utwierdził w przekonaniu, że coś jest na rzeczy. Ewa Minge wsparła koleżankę.

Ewa Minge wspiera Joannę Opozdę

Kilka dni temu Joanna Opozda pisała, że lepszego świata nie będzie, dlatego jej syn, mały Vincnet, musi go zmienić. W komentarzach otrzymała wsparcie - głównie wyrażone w sympatycznych emoji od innych znanych osób, m.in. Klaudii Halejcio, Agnieszki Mrozińskiej i Pauliny Sykut-Jeżyny. Więcej zdecydowała się napisać Ewa Minge.

Trudno stwierdzić, co dokładnie miała na myśli, ale prawdopodobnie chodziło o to, że Asia, dla której związek z Królikowskim "był błędem", cieszyła się, że dzięki niemu zyskała największe szczęście, czyli dziecko.

Asiu, każdy w życiu może się pomylić, ale jeżeli rodzi się z tego życie, to trzeba o nie walczyć. Błąd, którego powód może być pozorny i błahy, okaże się nieocenioną wartością.

Minge podparła się własnym doświadczeniami. Jej pierwsze małżeństwo, z którego ma dwójkę dzieci, zakończyło się rozwodem. W wywiadzie dla "Vivy!" mówiła, że mąż zabrał jej wszystko - została sama z chłopcami i kwotą 200 złotych alimentów na każdego z nich.

Wiem, co piszę. Będzie trudno, smutno, ale sens już nigdy nie zginie. Doświadczyłam.

Myślicie, że Joanna Opozda doceni rady koleżanki?

