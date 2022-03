Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta II niedawno podupadła na zdrowiu i miała COVID-19. Monarchini musiała w tym czasie zrezygnować z pełnienia wielu ważnych funkcji, żeby podratować swoje zdrowie. Biorąc pod uwagę fakt, że Jej Królewska Mość jest w podeszłym wieku, to ze względu na swój stan zdecydowała się nie wyjeżdżać w dwudniową podróż do Irlandii Północnej oraz nie pojawiać na ważnych wydarzeniach. Okazuje się, że kryzys zdrowotny został zażegnany, bo w mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie królowej.

Królowa Elżbieta II pojawiła się na oficjalnym spotkaniu i zachwyciła kondycją. Wyglądała świetnie!

Stan zdrowia królowej niepokoił poddanych. Na szczęście monarchini szybko powróciła do pełni sił. Zapewne pomógł jej wypoczynek oraz fakt, że zaszczepiła się wcześniej trzema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. 7 marca spotkała się z premierem Kanady.

Po twarzach wnioskujemy, że rozmowa przebiegła pomyślnie. Na zdjęciu Jej Królewska Mość zaprezentowała się we wzorzystej sukience oraz białych perłach. 95-latka wyglądała bardzo szykownie, a jej pogoda ducha zachwyciła samego Justina Trudeau.

Królowa Elżbieta II nie jest obojętna wobec wojny w Ukrainie

Monarchini kilka dni temu przekazała sporą darowiznę na rzecz ukraińskich uchodźców. Informację na temat darowizny królowej Elżbiety II podał w czwartek Komitet Kryzysowy ds. Katastrof.

Bardzo dziękujemy Jej Królewskiej Mości za dalsze wspieranie Komitetu Kryzysowego ds. Katastrof oraz za hojną darowiznę na rzecz Apelu Humanitarnego DEC w sprawie Ukrainy.

Trzeba przyznać, że królowa Elżbieta II mimo dojrzałego wieku zachwyca witalnością i gotowością do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

