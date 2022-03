Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Antoni Królikowski raczej nie otrzyma tytułu ojca roku. Choć nie wiadomo, jak dokładnie wyglądają jego relacje z Joanną Opozdą i synem, nie brak doniesień o kryzysie, zdradzie z sąsiadką i rozstaniu. Aktor zapowiedział niedawno, że ze względu na stan żony nie zamierza komentować tych rewelacji, jednak jego kolejne wpisy tylko utwierdzają w przekonaniu, że coś jest na rzeczy.

Antoni Królikowski odpoczywa w kinie. Napisał recenzję

Antek Królikowski wyznał w kilku ostatnich wywiadach, że z synem widuje się codziennie. I choć nie wrzuca do sieci zdjęć z Vincentem tak często, nadal jest bardzo aktywny w social mediach - nie blokuje nawet komentarz hejterów pod kolejnymi postami.

Zobacz też: Antek Królikowski zostawił Joannę Opozdę w szóstym miesiącu ciąży i wyjechał na kilka tygodni. "Nie żałuję"

W poniedziałek Królikowski zdecydował się zrelaksować i wybrał do kina na najnowszy film o Batmanie. Po seansie napisał krótką recenzję. Stwierdził, że Robert Pattinson "trochę zbyt emo", ale ostatecznie grę wszystkich aktorów ocenił pozytywnie. Antoni "krytyk filmowy" Królikowski dał produkcji aż dziewięć na dziesięć punktów.

InstaStories Antka Królikowskiego Instagram

Antoni Królikowski pokazał wózek Vincenta. Marka luksusowa, a cena?

Zachęcił was do wybrania się do kina?

