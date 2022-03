Więcej o stylizacjach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostatnimi czasy głośno było o Annie Głogowskiej ze względu na spekulacje na temat jej nowej relacji. Wybrankiem tancerki miał się okazać Mikołaj Roznerski, który jakiś czas temu rozstał się z Adrianą Kalską. Sami zainteresowani jednak nigdy nie potwierdzili tych doniesień i sprawa na pewien czas ucichła. Teraz o gwieździe znowu zrobiło się głośno po tym, jak pokazała się na premierze teatralnej w rockowej stylizacji.

Anna Głogowska zaszalała ze stylizacją. Trudno oderwać od niej wzrok!

Tancerka zdecydowała się założyć na premierę spektaklu "Wstydż się" banalną stylizację. W warszawskim teatrze Scena Relax pojawiła się w wąskich, skórzanych spodniach i satynowej bluzce o intensywnym różowym kolorze. Niestety, "look" nie skradł naszych serc. Całość prezentowała się dość pospolicie i mało wyraziście. Kolejny raz podkreślimy, że wybór satyny na czerwony dywan jest dość kontrowersyjny, ponieważ jest to trudna tkanina, która w świetle kamer fotoreporterów może wyglądać po prostu tanio i mało szykownie.

Takie stylizacje mogły cieszyć oko w 2009 roku, ale teraz tego typu "looki" są zwyczajnie nudne i schematyczne. Wystarczyło zabawić się kolorem i na chwilę zrezygnować z wszędobylskiego różu na rzecz satynowej bluzki o bardziej wytrawnym odcieniu zgniłej śliwki lub ciemnego bordo. Do tego brązowe skórzane spodnie i mamy niepowtarzalny, zmysłowy "outfit".

Jak wyglądały inne gwiazdy podczas wydarzenia? Tego dowiesz się, przeglądając naszą galerię.

