Na swoich profilach w mediach społecznościowych Natalia Kukulska z reguły stara się skupiać na aktywności zawodowej. Czujni fani gwiazdy zauważyli, że w minioną sobotę, 5 marca, Kukulska świętowała swoje 46. urodziny i zapytali, jak spędziła ten wyjątkowy dzień.

Urodziny Natalii Kukulskiej. W jaki sposób uczciła swoje święto?

Natalia Kukulska w opisie do urodzinowego zdjęcia przyznała, że ze względu na tragiczną sytuację w Ukrainie, postanowiła zrezygnować z hucznych obchodów.

Z małym poślizgiem - serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe i dobre myśli. Taki czas i taki nastrój, że trudno celebrować, cieszyć się beztrosko. Ale zgodnie ze słowami mojej piosenki - "kochaj, jakby dzień był tym ostatnim dniem, kto wie, czy powtórzy się ile przed nami jest…". Staram się, jak zapewne większość z was - żyć tu i teraz i doceniać to, co mam.

Na zdjęciu możemy podziwiać nie tylko wokalistkę w uroczej stylizacji, ale także czekoladowy torcik ozdobiony świeżymi owocami. Jak się okazuje, wyjątkowy dzień Kukulska spędziła zadziwiająco zwyczajnie - początkowo poświęcając się pracy, później zaś na wizycie w zaprzyjaźnionym salonie SPA.

Wszystkiego najlepszego dla niej!

