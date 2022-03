Wiktoria Gąsiewska szalała w klubie. Nie była sama, a w ramionach nieznanego mężczyzny

Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski rozstali się w ubiegłym roku. Młodzi aktorzy poznali się jeszcze jako dzieci, jednak ich uczucie rozkwitło podczas pracy na planie serialu "Rodzinka.pl". Z czasem przyjacielskie relacje przerodziły się w miłość. Para była ze sobą kilka lat, wystąpili nawet razem w programach "The Story of My Life. Historia naszego życia" oraz "Dance, Dance, Dance". Rozstanie zakochanych było więc dużym szokiem dla fanów. Wydała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła, że ona i aktor nie są już razem. Zaapelowała też, aby uszanować ich prywatność. Pod koniec roku aktorka została sfotografowana z tancerzem "Tańca z Gwiazdami", Jakubem Lipowskim. Gwiazda "Rodzinki.pl" nie zdradziła jednak, jakie naprawdę łączą ich relacje.

Wiktoria Gąsiewska zaszalała w klubie. Nie była sama

Po rozstaniu Wiktoria Gąsiewska czerpie pełnymi garściami z życia singielki. Spotyka się z przyjaciółmi i odwiedza stołeczne do kluby. Ostatnio paparazzi przyłapali aktorkę podczas szalonej imprezy. Gwiazda serialu "Kowalscy kontra Kowalscy" popijała kolorowe drinki i bawiła się w gronie znajomych. Nie dało się nie zauważyć, że świetnie czuła się w męskim towarzystwie. Aktorka opuściła lokal dopiero nad ranem.

Wygląda na to, że Wiktoria Gąsiewska nie rozpacza już po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim i świetnie czuje się jako singielka.

