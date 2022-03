Robert Lewandowski rzucił dobrze płatną pracę!

Więcej o wojnie w Ukrainie przeczytasz na Gazeta.pl.

Kapitan polskiej reprezentacji i jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie, Robert Lewandowski, kończy swoją współpracę z Huawei. Sportowiec był twarzą chińskiego giganta od listopada 2015 roku. W związku z ogłoszoną decyzją piłkarz może stracić nawet do pięciu milionów euro.

Huawei wspiera Rosję w zwalczaniu ataków Anonymous

Informacje o zerwaniu umowy z Huawei potwierdził menadżer Roberta, Tomasz Zawiślak.

Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana.

To oczywiście pokłosie napaści Rosji na Ukrainę. Rosyjskie serwery i strony internetowe stały się bowiem obiektem ataków ze strony hakerskiej grupy Anonymous. Hakerzy wypowiedzieli Rosji cyberwojnę. Jak poinformowało brytyjskie "Daily Mail", to właśnie informatycy Huawei postanowili pomóc Putinowi w tej sytuacji. Chiński gigant ma w Rosji aż pięć centrów badawczych i to właśnie pracownicy tych ośrodków mają wspierać Rosjan. Wiadomości przekazane przez "Daily Mail" zostały zdementowane przez kierownictwo firmy. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że publikacja to fake news, a zawarte w niej informacje są nieprawdziwe.

Robert Lewandowski od początku konfliktu w Ukrainie wspiera naszych wschodnich sąsiadów. Jeszcze w lutym, podczas meczu Bundesligi, wystąpił z żółto-niebieską opaską na ramieniu. Później opaska trafiła na aukcję internetową i została sprzedana za 27 tysięcy złotych. Uzyskana kwota została przekazana na zakup środków pierwszej pomocy medycznej dla ofiar wojny.

