Katarzyna Dowbor ma sentyment do dawnej TVP. Co myśli o nowej? Komentarz krótki, ale wymowny

REKLAMA

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Katarzyna Dowbor pierwsze kroki w zawodzie dziennikarki stawiała w Programie III Polskiego Radia, w którym rozpoczęła pracę w 1982 roku. Rok później trafiła do Telewizji Polskiej, a z publicznym nadawcą związana była aż przez 30 lat. W 2013 była zmuszona rozstać się z TVP, ale już po kilku tygodniach Polsat ogłosił, że została prowadzącą programu "Nasz nowy dom", w którym możemy oglądać ją do dziś. W rozmowie z Jastrząb Post dziennikarka przyznała, że Telewizja Polska dała jej duże możliwości rozwoju i wspomina tamtejszą pracę z sentymentem. Obecnie jednak nie zdarza się jej już śledzić programów TVP.

Zobacz wideo Brat i sąsiedzi Dowbor przyjęli uchodźców

Ibisz i Kalus mają tyle samo lat, ale tylko jeden jest wiecznie młody

Katarzyna Dowbor wspomina pracę w TVP

O kulisach odejścia z Telewizji Polskiej Katarzyna Dowbor powiedziała publicznie dopiero po kilku latach od rozstania ze stacją. W rozmowie z weekend.gazeta.pl wyjawiła, że została zwolniona, ponieważ "nie pasowała do nowego konceptu telewizji publicznej". Decyzję tłumaczono również likwidacją stanowiska dziennikarki, co, jak przyznała, nie było prawdą. W 2021 roku w rozmowie z serwisem Pomponik Katarzyna Dowbor powiedziała również, że z Telewizji Polskiej zwolniono ją ze względu na wiek. Chociaż sytuacja ta bardzo dużo ją kosztowała, po latach cały czas dobrze wspomina swoje początki w TVP.

To był fajny czas. Bo ta telewizja była wtedy jedyna. Do tego wszystkiego na bardzo wiele, nam młodym, pozwalano. Ja robiłam filmy dokumentalne, reportaże. Jeździłam po całym świecie, bo rzeczywiście był taki czas, że mogłam realizować jakieś pomysły. Ja zawsze będę miała sentyment do tamtej telewizji - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Mieszkanie w Polsce mogą zamienić na posiadłość na Majorce! Te gwiazdy zainwestowały

Na pytanie, co w takim razie sądzi o obecnych działaniach Telewizji Polskiej, Dowbor ma jedną, krótką odpowiedź.

Nie oglądam - odparła.

Katarzyna Dowbor w TVP pracowała przy programie "Pegaz" poświęconemu kulturze i sztuce, tworzyła też filmy dokumentalne o reżyserach i gwiazdach polskiego kina. Później zdobyła rozpoznawalność jako konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Prowadziła m.in. Festiwal w Opolu. W następnych latach można było oglądać ją m.in. w "Alchemii zdrowia i urody", "Pytaniu na śniadanie" czy autorskim programie "Ogrodowa Dowborowa". Zaledwie miesiąc po zwolnieniu z TVP Katarzyna Dowbor wygrała casting na prowadzącą show "Nasz nowy dom". Wiosną 2022 roku Polsat rozpoczął emisję 18. już sezonu show.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy