Sandra Kubicka jest wyjątkowo aktywną w sieci influencerką i fotomodelką, którą na Instagramie obserwuje prawie 650 tysięcy użytkowników. Jednym z najczęściej poruszanych przez nią tematów są szczegóły związku z obecnym partnerem, którym jest Aleksander Milwiw--Baron.

Kubicka i Baron migdalą się na plaży. "Fajnie byłoby was zobaczyć w takiej relacji za 10 lat"

Wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie, a zakochani nie szczędzą sobie nie tylko czułości we dwójkę, ale także spotkań z przyjaciółmi w większym gronie. Na wyrozumiałość ukochanej względem zakrapianego wieczoru z kolegami muzyk mógł liczyć podczas weekendowego wyjścia.

Zobacz wideo Sandra Kubicka wściekła: "Przestańcie szerzyć kłamstwa o Polakach"

Sandra Kubicka relacjonuje ostatnie wyjście Barona z kolegami

Z okazji poniedziałku Sandra Kubicka postanowiła żartobliwie "podziękować" swoim znajomym za upicie jej wybranka. Jak się okazuje, wczorajszy wieczór Alek spędził na męskim wypadzie z przyjaciółmi modelki, którzy są, jak twierdzi, "mocnymi graczami":

A my osobiście we dwoje bardzo rzadko pijemy, więc ja byłam ich kierowcą, a Alek godnie nas reprezentował.

Jak się okazuje, spotkanie obfitowało w zabawne momenty, których pokłosie docenia dziś Sandra:

Oprócz tego, że w nocy wymyślił nowy język, to jak zaproponowałam śniadanie w "J", to powiedział, że nie, bo tam w niedzielę jest turbo kolejka - wyznała, dodając rozbawioną emotkę.

Czy Wy także możecie liczyć na podobną wyrozumiałość swoich drugich połówek?

Sandra Kubicka znalazła sposób na "usidlenie faceta". Boi się, że Baron ją zdradzi?

