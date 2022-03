Więcej informacji ja temat gwiazd show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Zendaya jest ambasadorką Valentino. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na najnowszym pokazie mody Valentino jesień-zima 2022/2023. Prezentowała się znakomicie. Jej różowa stylizacja nie mogła nie zostać zauważona.

Zendaya w różowym garniturze. Boska, aż trudno oderwać wzrok

Zendaya zachwyca stylem i jest inspiracją dla wielu kobiet. Gwiazda "Spider-Mana" na paryskim pokazie mody Valentino przeszła jednak samą siebie. Aktorka na czerwonym dywanie pojawiła się w różowym (odcień fuksji) trójwymiarowym garniturze, do którego przyszyte były materiałowe kwiaty. Stylizację uzupełniła szpilkami na platformie. Te zachwycały nie tylko nietypowym kształtem, ale też kolorem idealnie dobranym pod odcień garnituru. W takim samym kolorze był również płaszcz gwiazdy.

Całości dopełniła złota biżuteria oraz makijaż w stylu glow, podkreślający oczy. Zendaya zrezygnowała natomiast z wymyślnej fryzury i rozpuściła włosy. Widać, że cała stylizacja była przemyślana w najdrobniejszych szczegółach.

Zendaya Vianney Le Caer/ Agencja Gaeta

