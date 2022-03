Sara Boruc bryluje w Paryżu na pokazach mody. Sesja z siostrami? Boska! "Zadziorna"

Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Sara Boruc odnosi coraz większe sukcesy jako projektantka, a w jej ubraniach pokazują się najpopularniejsze modelki jak Kendall Jenner, Hailey Bieber czy Irina Shayk. Żona Artura Boruca od lat bawi się modą i eksperymentuje ze stylem. Nie mogło jej zabraknąć podczas Tygodnia Mody w Paryżu (w tamtym roku przegapiła to wydarzenie z powodu światowej pandemii). Na Instagramie opublikowała serię zdjęć z paryskich ulic, na których pozuje w towarzystwie sióstr. Oryginalne kadry zachwyciły fanów.

Sara Boruc z siostrami podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Wyglądają jak modelki

Sara Boruc z powodzeniem rozwija swoją markę The Mannei. Projektantka pojawiła się na pokazach najpopularniejszych projektantów, którzy prezentowali najnowsze kolekcje. Na InstaStories relacjonowała, że siedziała przed nią Kim Kardashian, która w imię mody obkleiła całe ciało taśmą z logo Balenciagi. Żona Artura Boruca do stolicy mody zabrała swoje siostry. Opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym pozuje w towarzystwie Nadii oraz Ines.

Z moimi przyjaciółkami - napisała podekscytowana.

Panie prezentowały się bardzo stylowo. Sara postawiła na komplet w kratkę i czarne rajstopy, a jej siostry zdecydowały się na ciemne stylizacje. Patrząc na fotografie, widać, że siostry rewelacyjnie czują się w swoim towarzystwie, a szerokie uśmiechy nie schodziły im z twarzy.

Fani w komentarzach docenili sesję zdjęciową sióstr Mannei, które pozowały w naturalny i niewymuszony sposób. Niektóre ze zdjęć sprawiają wrażenie, jakby zostały zrobione z zaskoczenia.

Cudowne.

Podoba mi się ta prostota, ale zadziorna, bardzo interesujące.

Wszystkie piękne - czytamy.

