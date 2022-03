Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Monika Richardson jest posiadaczką luksusowej willi na warszawskim Wilanowie. Dom powstał według projektu ojca dziennikarki, która zamieszkała tam ze swoim drugim mężem - Jamiem Malcolmem oraz dwójką dzieci. Niestety, kiedy prezenterka wyszła za Zbigniewa Zamachowskiego, zobowiązania finansowe aktora zmusiły małżeństwo do przeprowadzki do mniejszego mieszkania. Teraz Monika Richardson zdecydowała się na sprzedaż nieruchomości.

Monika Richardson sprzedaje willę na Wilanowie. Rezydencja jest warta fortunę

Po rozwodzie ze Zbigniewem Zamachowskim dziennikarka rozpoczęła nowe życie u boku Konrada Wojterkowskiego. Para zamieszkała razem w mieszkaniu, które Monika Richardson dzieliła z byłym mężem. Zakochani mają jednak w planach poszukiwanie nowego lokum. Nic dziwnego, że prezenterka potrzebuje dużego zastrzyku gotówki. Dziennikarka postanowiła sprzedać swoją rezydencję, która położona jest na Wilanowie. Była żona Zbigniewa Zamachowskiego znalazła już podobno kupca.

Willa właściwie jest sprzedana. Bardzo jestem zaprzyjaźniona z parą, która w tej chwili ten dom wynajmuje i oni chcą go kupić - przyznała prezenterka.

Rezydencja, o której mowa, składa się z: sześciu sypialni, salonu wysokiego na pięć metrów, jadalni, 45-metrowej kuchni, garderoby i dwóch łazienek z podgrzewanymi podłogami. W willi zainstalowano najnowsze technologie inteligentnego i energooszczędnego domu. Budynek ma ponad 300 m2 i znajduje się na działce o powierzchni 1870 m2. Według informacji podanych przez portal Pudelek, posiadłość jest warta 5,5 mln złotych.

