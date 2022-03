Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Krzysztof Cugowski to weteran polskiej sceny muzycznej. Choć teksty jego szlagierów do dziś śpiewa cała Polska, to problemy z ich zapamiętaniem ma nie kto inny, jak on sam. Piosenkarz opowiedział w jednym z wywiadów o swoim problemie z pamięcią.

Krzysztof Cugowski ma problemy z pamięcią

Cugowski przyznał w rozmowie z Małgorzatą Domagalik w programie "Niech Gadają", że zdarza mu się zapominać tekstu na scenie.

Ja tę piosenkę śpiewam na wszystkich koncertach, ale mam tak straszne problemy z pamięcią do tekstów… Muszę usłyszeć muzykę. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy coś mi przerwie. Wtedy jestem bezradny - wyznał.

Muzyk dodał, że na scenie często podpowiada mu Jacek Królik. Gdyby nie rewelacyjna pamięć gitarzysty, niejeden występ Budki Suflera mógłby potoczyć się zupełnie inaczej.

Mam w zespole człowieka, mówię o Jacku Króliku, który nie dość, że jest absolutnie fenomenalnym muzykiem, to jeszcze na przykład zna wszystkie piosenki świata. Mówisz mu tytuł i on gra. Żeby było śmieszniej, to on jeszcze zna teksty do tych piosenek. Parokrotnie już mi podpowiadał na scenie - przyznał Cugowski.

Jak podaje "Fakt", przyczyną problemów z pamięcią Cugowskiego może być mgła covidowa, będąca pokłosiem zakażenia koronawirusem. O powikłaniach związanych z chorobą pisała w ostatnim czasie Maja Bohosiewicz.

