Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor ma problemy z pisaniem po polsku?

W piątek telewizja Polsat wyemitowała pierwszy odcinek nowego sezonu programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Swój wokalny i aktorski talent zaprezentowali: Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor, Patryk Cebulski, Andrzej Kozłowski, Ania Rusowicz, Maciej Radel oraz Danzel. Między uczestnikami show zaczęły się rodzić przyjaźnie. Okazało się, że zwyciężczyni Eurowizji Junior świetnie dogaduje się z najstarszą uczestniczką programu.

Jak mieszka Antek Królikowski? Spójrzcie tylko na te plakaty. Niesamowity klimat

"Twoja twarz brzmi znajomo". Viki Gabor i Anna Jurksztowicz znalazły wspólny język

Na planie programu "Twoja twarz brzmi znajomo" panuje wesoła atmosfera, a uczestnicy świetnie się ze sobą bawią. Niekiedy nawiązują się między nimi trwałe przyjaźnie. W rozmowie z "Faktem" Viki Gabor zdradziła, że doskonale dogaduje się z Anną Jurksztowicz.

Z panią Anią bardzo fajnie się dogadałyśmy. Pani Ania jest naprawdę super, pozytywna, uśmiechnięta. Wspieramy się nawzajem i naprawdę nie mam tak, że ta różnica wieku jest w naszym przypadku jakąś przepaścią. Super spędzamy czas na planie, jest dużo stresu, ale mi się podoba - powiedziała zwyciężczyni Eurowizji Junior.

Maciej Dowbor zatankował auto żony. Cena zwaliła go z nóg. "Pełny bak to luksus"

Młoda wokalistka przyznała, że najbardziej obawia się oceny Krzysztofa Cugowskiego.

Bardzo lubię Krzysia Cugowskiego, bardzo lubię też jego twórczość. Jestem fanką, więc trochę się boję (...). Jury jest na naprawdę wysokim poziomie i będę zawsze chciała z siebie dać sto procent - zapewniała Viki Gabor.

W pierwszym odcinki programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zwyciężczyni "The Voice Kids" zaprezentowała się jako wokalista The Weeknd i zaśpiewała przebój "Blinding Lights".

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy