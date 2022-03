Małgorzata Rozenek broni "Oszusta z Tindera": Będę trochę adwokatem diabła

Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

"Oszust z Tindera" przed kilkoma tygodniami stał się wielkim hitem na Netfliksie. Dokument opowiadający o losach kobiet, które dały się uwieść i okraść mężczyźnie przedstawiającym się jako "książę diamentów" natychmiast zyskał wielką popularność. Widzowie niemal jednogłośnie potępili zachowanie głównego bohatera. Przy okazji pojawiły się również negatywne komentarze skierowane w stronę kobiet, która dały się nabrać na kłamstwa Simona Levieva. Odmienne zdanie na ten temat ma Małgorzata Rozenek, która postanowiła wcielić się w rolę adwokata diabła i spojrzeć na przedstawione w dokumencie wydarzenia z innej perspektywy.

Małgorzata Rozenek uważa, że "Oszusta z Tindera" ukazuje część prawdy o stosunkach damsko-męskich

Zdaniem Małgorzaty Rozenek w popularnym dokumencie zostały pokazane schematy pojawiające się w relacjach damsko-męskich. Celebrytka uważa, że jest to przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu miłości. Przedstawione sytuacje są dowodem na to, jak wiele kobiet za wszelką cenę pragnie poczuć się kochanymi i docenionymi, nie zważając nawet na pojawiające się sygnały ostrzegawcze.

Będę trochę adwokatem diabła. Czy gdyby nie wziął ich na pierwszej randce do super knajpy, lub do jeta, czy byłyby w stanie ogłuchnąć na te alarmowe dzwonki? - zastanawia się Małgorzata Rozenek.

"Oszust z Tindera". Nie wszystkie kobiety dały się oszukać

Pomimo tego, że Simon Leviev oszukał bardzo dużo kobiet, to są również takie, które nie uległy jego urokowi. Jedną z nich jest bizneswoman Clare Harris. 33-letnia Brytyjka zaraz po tym, jak została "namierzona" przez słynnego oszusta, postanowiła sprawdzić w sieci informacje na jego temat. Okazało się, że natrafiła na kilka interesujących faktów związanych z jego przeszłością.

Kiedy zapytałam go o informacje z jego przeszłości, do których dotarłam, zaczął wariować. Powiedział, że to wszystko kłamstwa, a jego oskarżycielkami są płatne, podstawione aktorki - wspomina Clare Harris.

To tylko utwierdziło 33-latkę, że nie chce znać tego człowiek, a tym bardziej nawiązywać z nim jakichkolwiek bliższych relacji.

