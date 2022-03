Fryzjer księżnej Diany po latach zdradził tajemnicę jej ikonicznej fryzury. Jaka historia za nią stoi?

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Na wyjątkowy urok Lady Diany składała się nie tylko uroda i elegancja, ale także doskonałe wyczucie mody i umiejętność właściwego doboru ubrań. Księżna Walii przy każdej okazji zachwycała nienagannym wyglądem, a jednym z najważniejszych elementów pieczołowicie wypracowanego wizerunku była zawsze doskonale uczesana fryzura.

Oprócz klasycznego boba, jaki nosiła w latach 80, najbardziej kultowym uczesaniem stały się krótkie, nowocześnie ostrzyżone włosy, które chętnie dekorowała błyskotkami i ozdobami. Po latach osobisty fryzjer księżnej Diany postanowił opowiedzieć historię słynnej fryzury.

Kultowa fryzura Księżnej Diany - jakie znaczenie dla niej miała? Fryzjer opowiada niezwykłą historię słynnego uczesania

Każda najmniejsza zmiana w uczesaniu była zawsze bacznie obserwowana przez media. We wczesnej młodości księżna Diana nosiła długie proste włosy, po to, by w wieku lat 19 zmienić je na charakterystycznego boba, sięgającego kości policzkowych.

Przez 12 lat jej osobistym fryzjerem był Richard Dalton, który towarzyszył jej nawet w zagranicznych podróżach. Za skrócenie włosów, które stało się jednym z jej znaków rozpoznawczych, odpowiedzialny był jednak Sam McKnight, którego poznała w roku 1991 podczas sesji dla magazynu "Vogue". Na pytanie, co zrobiłby z jej włosami, gdyby miał pełną dowolność, odpowiedział ponoć:

Obciąłbym je i zaczął od nowa.

Tak też się stało, a sama fryzura okazała się mieć niezwykle symboliczne znaczenie dla księżnej. W filmie biograficznym z 2017 roku "Diana: In Her Own Words", zapytana przez przyjaciółkę o moment, w którym przestała być ofiarą, a zaczęła zwyciężczynią, Lady Di stwierdziła:

Przypuszczam, że ten z zeszłego lata, kiedy Sam obciął mi włosy.

Zmiana uczesania zbiegła się z czasem, w którym księżna udzieliła słynnego wywiadu dla Andrew Mortona. Doszło po nim do sfinalizowania rozwodu z księciem Karolem. Fryzura nazywana pixie cut momentalnie stała się zaś uczesaniem kultowym, na które zdecydowało się tysiące, a może nawet miliony kobiet na całym świecie.

