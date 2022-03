Więcej aktualnych informacji na temat życia gwiazd przeczytacie na stronie Gazeta.pl

Ceny paliw rosną jak na drożdżach. Do grona kierowców przecierających oczy ze zdumienia na stacjach benzynowych dołączył Maciej Dowbor, który pochwalił się ceną za zatankowanie auta żony. Prezenter stara się jednak nie tracić poczucia humoru, dlatego pozwolił sobie na żart z okazji Dnia Kobiet.

Maciej Dowbor zatankował auto żony. Cena zwaliła go z nóg

Mąż Joanny Koroniewskiej pokazał na Instagramie, że zatankował około 68 litrów paliwa. Za tą przyjemność musiał zapłacić... prawie 442 zł. Dowbor zażartował, że cena jest na tyle wysoka, że mogłaby go "zwolnić" z zakupu prezentu ukochanej na Dzień Kobiet.

Pełny bak, czyli witajcie w świecie luksusu! Czy jak powiem Joannie Koroniewskiej, że zatankowałem jej samochód do pełna, to już jestem zwolniony z kupna prezentu na Dzień Kobiet? A może za jednym razem obskoczę też urodziny?! Że tak to ujmę… tanio nie było - napisał Maciej Dowbor na Instagramie.

Wysokie ceny paliw to bezpośredni efekt wyższych cen ropy naftowej na światowych rynkach, będących pokłosiem militarnego ataku Rosji na Ukrainę. Jak czytamy w komentarzach do wpisu Dowbora, obserwatorzy prezentera podchodzą do sytuacji ze zrozumieniem.

Nie jest za dobrze i pewnie będzie jeszcze gorzej. Jednak wolę mniej jeść, mniej kupować ciuchów, rzadziej chodzić do restauracji, a mieć dach nad głową i spokojny sen - zauważa internautka.

Taka cena wojny... Lepiej tak, niż być pod butem Putina - pisze kolejny obserwator.

Natknęliście się już na podwyższone ceny paliw?

