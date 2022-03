Antek Królikowski i Joanna Opozda ochrzczą syna? Stanowcza reakcja aktora

Więcej informacji na temat życia gwiazd na stronie głównej Gazeta.pl

Antek Królikowski i Joanna Opozda są ostatnio na ustach Polaków. I nic dziwnego, bo dzieje się wokół naprawdę dużo. Małżonkowie, którzy stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku, podobno nie są już razem. Mówi się, że aktorzy rozstali się jeszcze przed tym, nim na świat przyszedł ich syn Vincent. Na tym nie koniec. Gwiazdor rzekomo zdradził żonę z sąsiadką. Zarówno Opozda, jak i Królikowski milczą na ten temat. Chętnie wypowiadają się jednak na temat pierworodnego. Tak było również tym razem.

Joanna Opozda w towarzystwie bliskiej osoby opuściła szpital z synkiem

Antek Królikowski zdradza czy ochrzci syna

Antek Królikowski ostatnio nie jest skory do rozmów z dziennikarzami na temat życia prywatnego. Jak ognia unika pytań na temat relacji z żoną. Podczas promocji programu "Przez Atlantyk" opowiadał jednak jak, odnajduje się w roli ojca. W pewnym momencie dziennikarka serwisu Party zapytała go, czy mały Vincent zostanie ochrzczony. Reakcja aktora była natychmiastowa.

Na pewno zamierzamy ochrzcić syna. Jeszcze nie wiem kiedy. Im szybciej, tym lepiej - zapewniał aktor.

A co na to Joanna Opozda? Młoda mama ostatnio nie udziela się zbyt często medialnie. Od czasu do czasu na Instagramie publikuje zdjęcia z synem i pisze na temat malucha. Tematu chrztu jednak nie poruszała.

