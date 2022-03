Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Henry Tadeusz jest owocem związku Alicji Bachledy-Curuś z Colinem Farrellem. Para poznała się na planie produkcji "Ondine" i szybko ich relacja przeniosła się poza plan filmu. Niestety, związek hollywoodzkiego aktora z polską artystką nie przetrwał próby czasu. Byli partnerzy jednak nadal świetnie się dogadują i wspólnie uczestniczą w wychowywaniu 13-letniego syna.

Colin Farrell o Henrym Tadeuszu. Nastolatek nie boi się krytykować ojca

Ostatnio Colin Farrell był gościem show prowadzonego przez Ellen DeGeneres. W pewnym momencie zaczął opowiadać o relacji z nastoletnim synem. Okazuje się, że chłopak nie ma oporów przed krytykowaniem ojca. Do mediów w ostatnim czasie wypłynęło zdjęcie Farrella, na którym widzimy aktora bez koszulki, za to w ekstremalnie krótkich shortach. Prowadząca show pochwaliła Colina za bycie w najnowszych trendach, jednak zdaniem Henry'ego Tadeusza, noszenie takiego fasonu spodni jest w bardzo złym guście.

Mój najmłodszy syn by się z tobą nie zgodził. Nienawidzi, kiedy je noszę. „Proszę cię, tato, nie noś krótkich spodenek" mówi. Tłumaczę mu, że są po prostu wygodne - mówił Farrell.

Henry Tadeusz był przerażony widokiem ojca ucharakteryzowanego do filmu

W rozmowie z Ellen DeGeneres, Farrell jeszcze raz nawiązał do syna ze związku z Alicją Bachledą-Curuś. Mężczyzna przyznał, że chociaż Henry jest już nastolatkiem, to nadal zdarza mu się panicznie reagować na filmowe wcielenia ojca. Charakteryzacja na pingwina z "Batmana" wywołała w Tadeuszu mieszane emocje.

Kiedy zobaczył mnie po raz pierwszy, był absolutnie przerażony. Mam to nagrane na telefonie - przyznał Farrell.

Urocza reakcja?

