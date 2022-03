Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wywiady są nieodzowną częścią promocji filmów. Gdy dziennikarz jest przygotowany, a pytanie nieszablonowe, ten etap pracy może okazać się dla aktora przyjemnością. Jednak często zdarza się, że hollywoodzkie gwiazdy nie są pytane o swoją rolę i warsztat, lecz muszą opowiadać o byłych partnerach i komentować plotki na swój temat. Niektórzy rozmówcy nie wytrzymują i pozwalają sobie na ostre odpowiedzi.

Najlepsze odpowiedzi gwiazd na beznadziejne pytania dziennikarzy

Lady Gaga słynie nie tylko z doskonałego głosu, lecz także z inteligencji i błyskotliwości. W 2009 roku dała temu wyraz, gdy dziennikarz w kółko zadawał to samo pytanie. Chciał dociec, czy jej zdaniem szokujący ubiór nie sprawi, że ludzie nie będą koncentrowali się na przekazie muzyki. Piosenkarka kilka razy stanowczo zaprzeczyła. W końcu przy kolejnym zadanym pytaniu na ten sam temat odpowiedziała bardziej dosadnie.

Gdybym była mężczyzną z papierosem, który opowiadałby o tym, że robi muzykę, bo lubi kobiety i szybkie samochody, zostałabym nazwana gwiazdą rocka. Ale skoro jestem kobietą, to wszyscy wokół się o mnie martwią.

Z niemądrymi pytaniami musiała zmagać się również Scarlett Johansson podczas promocji filmów z uniwersum Marvela. Kiedy jej koledzy mówili o przygotowaniach do zdjęć, ona wciąż była proszona o to, by wyznać, czy pod obcisłym kostiumem miała jakąkolwiek bieliznę. Gdy usłyszała to pytanie po raz kolejny, nie wytrzymała i wybuchła na oczach kamer.

Jesteś piątą osobą, która mnie o to pyta. Co się dzieje? Kiedy ludzi zaczęła interesować bielizna innych? Może zapytałbyś o to samo Jossa?

Seksistowskiego pytania nie uniknęła również Anne Hathaway. W trakcie promocji filmu "Batman. Mroczny rycerz powstaje" dziennikarz dopytywał aktorkę, co zrobiła, by zmieścić się w obcisłym kostiumie Kobiety-Kota. Gwiazda odpowiedziała w inteligentny sposób.

Zamierzasz zrzucić zbędne kilogramy? Serio, możemy o tym porozmawiać.

Laureatka Oscara i jedna z najwybitniejszych aktorek w historii kina również nie gryzła się w język, gdy reporter skierował rozmowę na temat ulubionego rodzaju alkoholi. Gwiazda była zaskoczona, odparła, że chce rozmawiać o filmie. Wtedy mężczyzna zapytał ją o scenę z kotem w obroży i na smyczy. Głośno się przy tym zastanawiał, jak Cate Blanchett to zrobiła, że ten jej się słuchał. Aktorka odpowiedziała krótko i dosadnie.

To jest twoje p******one pytanie?

W 1975 roku pojawiało się zdecydowanie więcej seksistowskich komentarzy i pytań. Helen Mirren była zniesmaczona poruszanym tematem jej kobiecych kształtów. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, czy jej fizyczne atrybuty nie przeszkadzają w spełnianiu marzenia o byciu odnoszącą sukcesy aktorką. Gwiazda celnie skwitowała nieeleganckie pytanie.

Czy odnosząca sukcesy aktorka nie może mieć dużych piersi?

Tego typu żenujących pytań na przestrzeni lat pojawiła się cała masa. Wciąż ich ofiarą są głównie kobiety. Na szczęście duża część z nich doskonale już wie, że nie musi na nie odpowiadać i to dziennikarz powinien czuć wtedy zażenowanie.

