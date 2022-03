Więcej informacji na temat gwiazd światowego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W niedzielę 6 marca odbyła się 37. gala Independent Spirit Awards. Na czerwonym dywanie zebrał się tłum gwiazd. Na tle innych zdecydowanie wyróżniali się Kristen Stewart, Andrew Garfiel, Maggie Gyllenhaal oraz Regina Hall. Na wydarzeniu nie zabrakło też takich znakomitoci, jak: Bob Odenkirk, Taika Waititi, Lily James, Hannah Einbinder czy Michelle Yeoh.

Podczas gali rozdano nagrody. Statuetkę za najlepszy film otrzyma "Córka", w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Reżyserka zgarnęła również nagrody w kategorii najlepszy reżyser oraz scenariusz filmowy. W kategorii najlepsza rola męska wygrał Simon Rex za rolę w filmie "Red Rocket", natomiast za najlepszą rolę żeńską statuetkę otrzymała Taylour Paige za rolę w filmie "Zola".

Zobaczcie, jak gwizdy prezentowały się na czerwonym dywanie.

Zobacz wideo "Spencer". Zwiastun nowego filmu o księżnej Dianie. Kristen Stewart w roli tytułowej

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Independent Spirit Awards 2022. Kristen Stewart w niebanalnym komplecie

Kristen Stewart ostatnio coraz częściej pojawia się na czerwonym dywanie i zaskakuje stylizacjami. Na filmową galę wybrała biały, mieniący się kryształkami komplet, w którego skład wchodziły szerokie proste spodnie oraz bluzka, której ozdobą była czarna kokarda zawiązana na plecach. Całości dopełniały czarne szpilki, które świetnie korespondowały z ciemnymi paskami na komplecie.

Stewart zwracała uwagę nie tylko na czerwonym dywanie, ale też na scenie. To właśnie tam wygłosiła wzruszające przemówienie, w którym stanęła po stronie uchodźców.

Dzisiaj jesteśmy zmuszeni stanąć po stronie narodu ukraińskiego. Ryzykują życiem, aby walczyć o pokój. Opowiadamy się za setkami tysięcy uchodźców uciekających przed tą wojną, zarówno Ukraińcami, jak i przedstawicielami innych narodowości, którym odmówiono bezpiecznego schronienia - mówiła ze sceny, a na jej tle wyświetlono ekran w kolorach flagi Ukrainy.

Kristen Stewart Jordan Strauss/ Agencja Wyborcza

Furorę zrobił także Andrew Garfield, który na rozdaniu nagród pojawił się w fioletowej marynarce. Tę zestawił z koszulą w kolorze bzu i brązowymi spodniami. Kto by pomyślał, że takie zestawienie może wyglądać dobrze. A jednak!

Andrew Garfield Jordan Strauss/ Agencja Wyborcza

Maggie Gyllenhaal - największa zwyciężczyni Independent Spirit Awards 22 - postawiła na kwiecistą stylizację. Całość wyglądałby nieźle, gdyby nie te buty.

Maggie Gyllenhaal Jordan Strauss/ Agencja Wyborcza

Regina Hall wskoczyła w dopasowaną sukienkę w kolorze złota, którą zestawiła z kopertówką w tym samym kolorze i sandałami na obcasie. Odważnie.

Regina Hall Jordan Strauss/ Agencja Wyborcza

Zdjęcia innych gwiazd znajdziesz w naszej galerii, w górnej części artykułu.

***

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy