Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Od lat występuje w serialu "Przyjaciółki". Regularnie grywa też w filmach oraz spektaklach teatralnych. Pomimo natłoku obowiązków zawodowych, gwiazda stara się nie zaniedbywać rodziny. Prywatnie jest żoną i mamą trójki dzieci: Zosi, Basi oraz Stasia. W ramach pielęgnowania wspólnych relacji Małgorzata Socha postanowiła zorganizować rodzinny wyjazd na ferie.

Małgorzata Socha pielęgnuje relację z mężem. Namówiła ją do tego znana aktorka

Małgorzata Socha postanowiła oderwać się od codziennych obowiązków i wraz z całą rodziną wybrała się w Alpy. Kilka tygodni wcześniej aktorka postanowiła zorganizować romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Razem z mężem udali się do Barcelony, gdzie, pomimo zimy, panowała słoneczna aura. Gwiazda chciała spędzić trochę czasu ze swoim mężem Krzysztofem. Do zmiany podejścia do relacji małżeńskiej nakłoniła ją Ewa Kasprzyk, którą poznała na planie reklamy znanej sieci salonów meblowych. Starsza koleżanka przekonała Małgorzatę Sochę, że nie może skupiać się wyłącznie na dzieciach i karierze. Dbanie o własne potrzeby oraz szczęśliwy związek jest równie ważne.

O związek trzeba dbać. Powtarzam to do znudzenia, ale trochę już w życiu przeżyłam i wiem, co mówię - wyznała na łamach "Życia na gorąco" Ewa Kasprzyk.

Małgorzata Socha była zachwycona romantycznym wyjazdem. Aktorka przekonała się, że chwile spędzone tylko z ukochanym są niezwykle istotne dla związku.

