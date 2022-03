Więcej aktualnych informacji na temat sytuacji w Ukrainie znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Dorota Szelągowska w prowadzonych przez siebie programach telewizyjnych zawsze współpracuje ze sprawdzoną ekipą remontową. Na ekranie i w mediach społecznościowych chwali się nie tylko metamorfozami wnętrz, ale także wykonawcami. Z wieloma z nich utrzymuje przyjacielskie relacje. Ostatnio projektantka została zapytana o sytuację ukraińskich pracowników. Wyjaśniła, jak to aktualnie wygląda.

Dorota Szelągowska ma w ekipie remontowej Ukraińców. Co teraz się z nimi dzieje?

Projektantka jest zżyta z ekipą remontową. Niedawno poinformowała fanów, że w razie przyjazdu rodzin pracowników zapewni im schronienie. Część Ukraińców zdecydowała się zostać w Polsce. Kilka dni temu Szelągowska informowała o tym, że nie wszyscy najbliżsi budowlańców chcą przyjechać do Polski. Jednocześnie dodała, że każdy z nich myśli o tym, by pójść walczyć z Rosjanami. W ostatnim poście gwiazdy na Instagramie także nie brakowało o to pytań.

Ciężkie czasy. Czy chłopaki z ekipy wrócili do Ukrainy? - pytali internauci

Architektka odpowiedziała.

Michał wrócił, reszta sprowadziła rodziny, te, które były gotowe zostawić Ukrainę, ale są w gotowości wyjazdu. Staramy się normalnie pracować, ale jest adekwatnie do sytuacji - napisała

Padły także pytania, jak obecnie mają się budowlańcy. Fani podkreślili też, że są z nimi sercem. Jak się czują?

Adekwatnie. Chyba to jest najlepsze słowo. Bardzo was wszystkich ściskają i dziękują za słowa wsparcia - odpisała Dorota Szelągowska

Sytuacja może się w każdej chwili zmienić. Jeśli chcielibyście wspomóc naszych wschodnich sąsiadów, informacje o możliwościach pomocy znajdziecie poniżej.

