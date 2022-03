Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska była ostatnio krytykowana przez internautów za to, jak postąpił jej syn - Antek miał rozstać się z ciężarną żoną. Mimo to nie usunęła się w cień, wręcz przeciwnie, ruszyła na pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Opublikowała nagrania, chcąc prawdopodobnie zachęcić innych, by poszli w jej ślady.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pomaga potrzebującym. Dodała wymowne nagrania

Gwiazda nie jest obojętna na cierpienie innych, o czym może świadczyć jej ostatnie działanie. Aktorka postanowiła razem z kołem gospodyń wiejskich przyszykować suche produkty spożywcze. Wypełniła bagażnik chlebem, konserwami, smalcem oraz przecierami pomidorowymi.

Oprócz tego w bagażniku znalazły się też duże ilości słodyczy. Bagażnik był wypełniony po brzegi jedzeniem, które z pewnością przyda się potrzebującym uchodźcom na granicy.

Na InstaStories opowiedziała o tym, gdzie planują zawieźć najpotrzebniejsze produkty:

Jesteśmy przedstawicielami Zalesianek, koła gospodyń wiejskich. Narobiłyśmy smalcu i mamy zamiar wesprzeć koło gospodyń wiejskich w Horyńcu Zdroju, ponieważ te dziewczyny są blisko punktu granicznego i jedziemy – podkreśliła gwiazda na nagraniu.

Aktorka pamiętała także o ukraińskich zwierzętach, które mają teraz wyjątkowo trudno. Przygotowała dla czworonożnych przyjaciół suche karmy i inne niezbędne rzeczy.

