Marta Żmuda Trzebiatowska opublikowała osobisty wpis. "Złamało mnie to"

Marta Żmuda Trzebiatowska na co dzień stroni od częstego uzewnętrzniania się w mediach społecznościowych. Tym razem gwiazda postanowiła podzielić się z obserwatorami na Instagramie przemyśleniami na temat aktualnej sytuacji w Ukrainie. Aktorka miała ostatnio bardzo trudny moment

Marta Żmuda Trzebiatowska opublikowała wzruszający, intymny wpis. Fani są zdumieni jej odwagą!

Gwiazda dodała na Instagram post, w którym szczerze opowiada o niełatwych emocjach, jakie jej towarzyszyły w ciągu ostatnich dni. Napisała:

Wracam dziś wspomnieniami do najpiękniejszych chwil w moim życiu, gdy byłam najszczęśliwsza… Czułam harmonię, spokój i bezpieczeństwo. Ten mężczyzna ze zdjęcia [Kamil Kula] daje mi siłę i wiarę w to, że "wszystko będzie dobrze", za co jestem mu ogromnie wdzięczna, zwłaszcza w tym trudnym czasie.

Aktorka była bardzo ciekawa, z jakimi emocjami mierzyli się w ostatnim czasie jej fani, którzy tak bacznie ją obserwują w mediach społecznościowych:

Najdrożsi, w ostatnich dniach często o was myślę. Jak sobie radzicie z tym wszystkim, co się dzieje? Muszę się wam przyznać, że ja radziłam sobie bardzo słabo. Złamało mnie to. Dużo emocji, strachu i lęku… Wdech, wydech… - podkreśliła poruszona.

Mimo trudnego czasu gwiazda stara się nie tracić pogody ducha i zdaje sobie sprawę z tego, że dbanie o siebie w tym trudnym dla nas czasie jest bardzo ważne:

A teraz właśnie jesteśmy potrzebni światu i zdajemy prawdziwy egzamin z człowieczeństwa! Przytulam najmocniej, zwłaszcza tych z was, u których lęk i ataki paniki biorą górę - napisała aktorka.

Zgadzacie się ze słowami Marty Żmudy Trzebiatowskiej?

